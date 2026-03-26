Aucorsa activa el dispositivo especial de transporte con motivo de la Semana Santa

Archivo - Un autobús de Aucorsa en una parada en Ronda de los Tejares, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha informado este jueves de las modificaciones previstas en la red de transporte público, que incluyen cortes de tráfico, desvíos en las líneas regulares y la activación de servicios nocturnos especiales para facilitar la movilidad de los ciudadanos, con motivo de la celebración de los desfiles procesionales de la Semana Santa 2026.

Según ha detallado el Ayuntamiento sobre las restricciones por jornadas, el Viernes de Dolores, la línea C2 no prestará servicio a partir de las 20,00 horas, y el corredor Padres de Gracia-San Pablo, de 20,00 horas hasta la finalización del servicio.

El Domingo de Ramos, el corredor Padres de Gracia-San Pablo, de 09,00 horas hasta la finalización del servicio; el corredor Alfaros-San Fernando, de 09,30 horas hasta la finalización del servicio; el corredor Ronda de Isasa-Puerta del Puente, de 09,30 horas hasta la finalización del servicio, y la línea C2 no prestará servicio durante todo el día.

El Lunes Santo, el corredor Padres de Gracia-San Pablo, de 16,00 horas hasta la finalización del servicio; el corredor Alfaros-San Fernando, de 17,20 horas hasta la finalización del servicio; el corredor Ronda de Isasa-Puerta del Puente, de 17,20 horas hasta la finalización del servicio, y la línea C2 no prestará servicio a partir de las 15,30 horas.

El Martes Santo, el corredor Padres de Gracia-San Pablo, de 16,10 horas hasta la finalización del servicio; el corredor Alfaros-San Fernando, de 17,00 horas hasta la finalización del servicio; el corredor Ronda de Isasa-Puerta del Puente, de 17,30 horas hasta la finalización del servicio, y la línea C2 no prestará servicio a partir de las 15,30 horas.

El Miércoles Santo, el corredor Padres de Gracia-San Pablo, de 16,40 horas hasta la finalización del servicio; el corredor Alfaros-San Fernando, de 16:40 horas hasta la finalización del servicio; el corredor Ronda de Isasa-Puerta del Puente, de 18,00 horas hasta la finalización del servicio, y la línea C2 no prestará servicio a partir de las 15,30 horas.

El Jueves Santo, el corredor Padres de Gracia-San Pablo tendrá restricción de 15,30 horas hasta la finalización del servicio; el corredor Alfaros-San Fernando, de 15,45 horas hasta la finalización del servicio; el corredor Ronda de Isasa-Puerta del Puente, de 17,00 horas hasta la finalización del servicio, y la línea C2 no prestará servicio a partir de las 15,30 horas.

El Viernes Santo, el corredor Padres de Gracia-San Pablo, de 09,30 a 15,00 horas y de 17,00 horas hasta la finalización del servicio; la línea C2 sí podrá circular de 09,30 a 15,00 horas; el corredor Alfaros-San Fernando, de 09,30 a 15,00 horas y de 17,30 horas hasta la finalización del servicio; el corredor Ronda de Isasa-Puerta del Puente, de 17,30 horas hasta la finalización del servicio, y la línea C2 no prestará servicio a partir de las 16,50 horas.

Y el Domingo de Resurrección, el corredor Padres de Gracia-San Pablo tendrá restricción de 09,00 a 16,00 horas; el corredor Alfaros-San Fernando, de 09,00 a 16,00 horas; el corredor Ronda de Isasa-Puerta del Puente, de 09,30 a 14,00 horas, y la línea C2 comenzará el servicio a partir de las 17,15 horas.

CARÁCTER ORIENTATIVO

Debido a la naturaleza de los desfiles procesionales, la empresa municipal matiza que los horarios indicados tienen un carácter orientativo y podrían sufrir variaciones en función de la aglomeración de público y de las indicaciones de las autoridades.

Para garantizar la conectividad, varias líneas modificarán su recorrido habitual, como la Línea 1, desde la calle Sagunto se desviará por Ollerías, Colón, Vial Norte y Ronda de Tejares; la Línea 3 utilizará el Puente de San Rafael y el Puente del Arenal en ambos sentidos. Si el corte coincide con las procesiones en Plaza de Santa Teresa, se desviará por Avenida de Barcelona y la Cuesta de la Pólvora.

La Línea 7 circulará por Ollerías, Marrubial y Avenida de Barcelona; la Línea 12, en dirección al Sector Sur pasará por República Argentina y Vallellano, y en dirección a Mirabueno, desde Santa Teresa continuará por Avenida de Cádiz y Puente de San Rafael.

LAS MADRUGADAS

Además, Aucorsa ha informado de que durante las madrugadas del Miércoles Santo al Jueves Santo y del Jueves Santo al Viernes Santo se habilitarán cinco líneas especiales que comunicarán el centro con las principales áreas urbanas.

Todas ellas saldrán de la parada de Vallellano desde las 23,30 hasta las 02,30 horas, con una frecuencia de 20 minutos. Además de en el inicio, se permitirá la subida en puntos como Glorieta Cruz Roja, Paseo de la Victoria, Ronda de Tejares, Colón y Ollerías, mientras que el resto de paradas funcionarán solo para bajada de usuarios.

Para ampliar información, los usuarios pueden consultar los detalles en los canales habituales de Aucorsa y en su página web: 'https://aucorsa.es/'.