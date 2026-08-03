Aucorsa incorpora un sistema de medición de la ocupación de sus autobuses para consultar en las paradas y la app

Aucorsa incorpora un sistema de medición de la ocupación de sus autobuses a consultar en las paradas y la app. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha desplegado desde este lunes su nuevo sistema embarcado de control de aforo de cada vehículo. Una tecnología avanzada que permite tanto a los propios gestores de la compañía pública como a los viajeros conocer el nivel de ocupación de cada uno de los autobuses de la flota que se encuentre en funcionamiento.

Según ha detallado el Ayuntamiento, para los usuarios, dicha información se ofrece simultáneamente en los paneles digitales informativos de las paradas, en la web corporativa y en la aplicación móvil de Aucorsa. Y, para facilitar una interpretación rápida y sencilla, la ocupación estimada se muestra mediante cuatro niveles: baja, media, alta y muy alta.

De este modo, los usuarios pueden conocer desde un mismo punto de consulta cuánto falta para la llegada del autobús y cuál es su nivel de ocupación.

El alcalde, José María Bellido, ha definido este paso como "un nuevo salto de calidad en la prestación del servicio de transporte público en la ciudad, que se suma a otras mejoras recientes como los propios paneles digitales en sí mismos, la posibilidad del pago con tarjeta o la sincronización de los sistemas de posicionamiento de la flota con Google Maps para que los viajeros sepan exactamente la ruta y el tiempo de espera de su autobús, así como las posibles demoras o incidencias de recorrido que puedan producirse".

El primer edil ha asegurado que "Aucorsa hoy es una empresa pública de primer nivel, moderna, con vehículos sostenibles y bien valorada por cordobeses y visitantes".

El presidente de la empresa municipal, Bernardo Jordano, ha explicado que "el nuevo sistema utiliza sensores instalados en las puertas de los vehículos para contabilizar automáticamente las subidas y bajadas de viajeros, al mismo tiempo que va enviando esos datos en tiempo real a los distintos canales de Aucorsa".

El también delegado de Movilidad del Ayuntamiento ha afirmado que "esta medida concede una mayor libertad al usuario, ofreciéndole más elementos para planificar sus desplazamientos y, cuando existan alternativas, valorar qué servicio se ajusta mejor a sus necesidades".

Por otra parte, los datos obtenidos --que no registran ningún tipo de información personal sobre el usuario-- permitirán a Aucorsa perfeccionar el análisis de la demanda por líneas, viajes, paradas y franjas horarias, así como disponer de datos en tiempo real sobre subidas y bajadas a los autobuses.

Con ello, ha explicado Jordano, "podremos detectar situaciones de elevada ocupación y apoyar la planificación y mejora progresiva del servicio, así como sumar más información a nuestras bases de datos sobre la demanda de cada línea".

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O 'SMARTPHONE'

Por otro lado, Aucorsa ha dado a conocer un balance de las primeras semanas de implantación del servicio de pago con tarjeta de crédito y 'smartphone', tanto para el billete sencillo como para el billete especial.

Hasta la fecha, un total de 15.989 viajeros han utilizado esta modalidad de abono frente al dinero en efectivo. Así, durante el mes de junio se produjeron 3.474 validaciones con tarjeta y durante el de julio un total de 12.515.

El grado de aceptación de esta forma de pago por parte de la ciudadanía ha sido "extraordinario", según el presidente de Aucorsa, quien ha destacado que "si se observa la evolución semana a semana, cada vez son más las validaciones que se producen con tarjetas de crédito".

Por ejemplo, entre los días 22 y 28 de junio se produjeron 1.614 validaciones --una media de 231 tickets al día--, mientras que entre los días 20 y 26 de julio se registraron 3.643 pagos con esta modalidad, lo cual supone una media de 520 billetes diarios.

Desde el día 15 de junio, cuando se iniciaron las primeras pruebas en condiciones de servicio real, hasta el 26 de julio, un total de 174.597 viajeros han pagado su billete sencillo, de los cuales 158.608 han pagado en efectivo y 15.989 lo han hecho con tarjeta o smartphone, algo que representa ya un 9,15% del total.