El Auditorio de la Alameda de Jaén revive el cine mudo con una película de Buster Keaton y música en directo

Archivo - Sesión de cine mudo en una edición anterior del Cine de Verano. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de La Alameda de Jaén revivirá este sábado el cine mudo de los años 20 con una película de Buster Keaton y música en directo del reconocido compositor Jorge Gil Zulueta.

Esta sesión especial con la proyección de 'Siete Ocasiones' (1925) está prevista a las 22,00 horas y se enmarca en el Cine de Verano que promueve el Patronato de Cultura, según ha informado el Ayuntamiento.

Los espectadores podrán difrutar de este filme dirigido y protagonizado por Buster Keaton con la música en directo del reconocido compositor y pianista Jorge Gil de Zulueta, quien lo acompañará en sus andanzas "convirtiendo la noche en una experiencia mágica".

La sinopsis sitúa al protagonista, un agente de bolsa llamado Jimmy Shannon, cercano a la bancarrota, cuando un abogado le presenta el testamento de su abuelo legándole siete millones de dólares". Pero, para poder heredar ese dinero, debe casarse antes de las siete de la tarde de su 27 cumpleaños, que es ese mismo día.

"Se trata de una oportunidad única para conocer el cine tal y como lo conocieron y vivieron nuestros abuelos y vivir así una experiencia inolvidable en esta cita, ya la penúltima de las proyecciones de esta gran programación de Cine de Verano en el Auditorio de La Alameda", se ha indicado desde el Ayuntamiento.

La última proyección tendrá lugar el domingo con 'El final de Oak Street' (2026), un film estadounidense de ciencia ficción y supervivencia escrito, coproducido y dirigido por David Robert Mitchell y protagonizado por Anne Hathaway y Ewan McGregor.

La venta de entradas y toda la información sobre horarios está disponible en la web www.cineveranojaen.com

No es la única propuesta cultural programada este sábado en la capital, donde el Castillo de Santa Catalina también será escenario de la actividad gastronómica 'El dornillo del Castillo'.

Enmarcada en la programación 'Jaén no duerme en verano', estará conducida por la divulgadora gastronómica Ana María Gutiérrez, creadora del blog 'Cocinando entre olivos', y tendrá como protagonista el dornillo de madera de olivo, el mortero tradicional utilizado para realizar los majados.

Los asistentes conocerán las técnicas de uso y presenciarán la elaboración en directo de dos recetas tradicionales. Una será la pipirrana, con una versión distinta a la clásica de la capital, mientras que la segunda se mantiene como una sorpresa. Ambas podrán ser degustadas acompañadas por una bebida especial elaborada artesanalmente para esta ocasión.

"Con esta propuesta, que aúna la puesta en valor del patrimonio gastronómico en vivo y un entorno histórico privilegiado, 'El dornillo del Castillo' se consolida como una de las experiencias más atractivas de la agenda veraniega de la capital", ha destacado el Ayuntamiento. Las últimas entradas se pueden adquirir en www.castillosantacatalina.es