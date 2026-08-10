AUGC critica que tras "año y medio" solo se ha ejecutado "un 15%" de las actuaciones previstas en cuarteles de Córdoba

Archivo - Comandancia de Guardia Civil en Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Córdoba ha criticado este lunes que, después de que el Gobierno de España anunciará "en diciembre de 2024 que se estaban llevando a cabo actuaciones en 34 acuartelamientos de la provincia, por un importe total superior a los tres millones de euros", ahora, "más de un año y medio después, AUGC ha comprobado que apenas se ha ejecutado un 15% de esas actuaciones anunciadas".

Además, según ha informado AUGC en una nota, hay "casos tan llamativos como el de la sede provincial de la Comandancia ubicada en la capital, donde se presumía de una inversión superior a los 2,4 millones de euros, pero a día de hoy la ejecución real apenas llega al 15% de esa cuantía".

Lo mismo ocurre con el acuartelamiento de Carcabuey, "para el que se anunciaron actuaciones por valor de 110.424 euros, de los cuales apenas se ha ejecutado un 5% hasta el momento, y algo similar ocurre con los 117.210 euros previstos para las instalaciones de Fuente Obejuna, donde el porcentaje no es mucho mayor", y "también presentan niveles de ejecución muy bajos los cuarteles de Palma del Río, Baena, Posadas, Pozoblanco, Rute y Dos Torres".

AUGC ha lamentado también que "hay muchos otros en los que ni siquiera se han iniciado las actuaciones anunciadas hace tanto tiempo", en concreto, no se ha invertido nada de los "59.861 euros" previstos para el puesto de Castro del Río, ni de los "40.212 euros en Moriles, los 34.531 euros en Cerro Muriano, los 31.464 euros en Cabra, y los 19.716 euros en Cardeña", y "lo mismo ocurre, si bien en cuantías menores, con Bujalance, Aguilar, Adamuz y Fuente Palmera".