El Aula de Debate de la UJA se impone en el I Torneo Nacional de Formadores

Representantes de Aduja recogiendo el premio - UJA

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Debate de la Universidad de Jaén (Aduja) ha inaugurado el nuevo curso competitivo con un triunfo en Sevilla, donde se ha celebrado la primera edición del Torneo de Formadores, organizado por Dicentis.

La expedición jiennense, integrada por Belén Osorio Flores, Jesús Henares Valverde y Lucía Troyano Molina, afrontó una competición concebida con el aliciente de reunir en los atriles a formadores y a algunos de los nombres más experimentados del circuito LEDU, incluidos debatientes que ya habían anunciado su retirada o que se encuentran en las últimas etapas de su trayectoria competitiva.

Aduja ha completado la fase clasificatoria con cinco victorias en cinco rondas. Un pleno que le ha permitido alcanzar la siguiente fase como segundo clasificado. En la fina ha terminado haciendo el pleno, lo que le ha permitido proclamarse campeona del torneo tras permanecer invicta y ganar todas las rondas en las que debatió. Además, Jesús Henares ha sdo reconocido como segundo mejor orador del torneo.