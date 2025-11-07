El Aula del Motor de la UCO celebra sus 10 años con una muestra de más de 40 vehículos clásicos e históricos

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) acoge desde este viernes hasta el 15 de noviembre la Exposición de la Historia del Automovilismo en Córdoba, una cita única para conocer la evolución del automóvil en la provincia a lo largo de casi un siglo, desde los primeros modelos de comienzos del XX hasta los icónicos vehículos de los años 80.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, la muestra, organizada con motivo del décimo aniversario del Aula del Motor de la UCO, ha sido inaugurada en la tarde de este viernes por el rector, Manuel Torralbo, y el coordinador del Aula del Motor de la UCO, Rafael Pérez.

El rector ha felicitado al Aula del Motor por su décimo aniversario, destacando que "este proyecto representa a la perfección la vocación de las aulas universitarias de la UCO: abrir la universidad a la sociedad y compartir con ella conocimiento, cultura y experiencia". Además, ha subrayado que "el Aula del Motor ha sabido convertir la afición por el automovilismo en una herramienta educativa y divulgativa que conecta generaciones, impulsa vocaciones y proyecta la imagen de una universidad comprometida con su entorno".

El rector ha añadido que "la exposición que hoy se inaugura no solo celebra una década de trabajo bien hecho, sino que también reivindica el valor del patrimonio técnico e industrial como parte de nuestra memoria colectiva y del futuro de la formación universitaria".

En esta misma línea se ha manifestado el coordinador del Aula del Motor, Rafael Pérez, quien ha indicado que el aula se ha convertido en "un ejemplo de cómo la universidad puede integrar docencia, investigación y transferencia de conocimiento en un entorno de aprendizaje activo".

Por su parte, Francisco Jesús Luna, 'team leader' del Aula del Motor, ha hecho especial merece el grupo de estudiantes de Historia que hecho posible recopilar los datos y el contexto histórico de los vehículos expuestos. "Gracias a ellos, esta muestra trasciende lo material y se convierte en un recorrido por la memoria y la evolución del motor en nuestra sociedad".

Organizada por el Aula del Motor de la Universidad de Córdoba con motivo de su décimo aniversario, la muestra reúne más de cuarenta vehículos clásicos e históricos. Entre las piezas expuestas se encuentran modelos emblemáticos de marcas como Cadillac, Renault, Seat, Ebro o Hotchkiss, que reflejan la evolución técnica, estética y social del motor a lo largo del siglo XX.

La muestra incluye desde turismos de los años 50 y 60 hasta vehículos industriales y de servicio público, cuidadosamente restaurados y conservados por coleccionistas y entidades locales.

Además, el público podrá reservar visitas guiadas impartidas por estudiantes del Grado en Historia de la Universidad de Córdoba, quienes ofrecerán una mirada divulgativa y patrimonial sobre el valor cultural de cada vehículo.

El calendario oficial de actividades que incluye las visitas, charlas y actos conmemorativos del 10º aniversario del Aula del Motor, puede consultarse y se actualiza en tiempo real en la web del evento ('https://exposicionauladelmotor.aulasoftwarelibre.uco.es')

AULA DEL MOTOR

El Aula del Motor es una iniciativa académica y divulgativa vinculada a la Universidad de Córdoba que nació con el propósito de acercar el mundo del automovilismo, la ingeniería y la innovación tecnológica a la comunidad universitaria y a la sociedad cordobesa. Desde su creación, este proyecto ha servido como punto de encuentro entre estudiantes, profesionales y aficionados al motor, promoviendo la formación técnica, la investigación aplicada y el espíritu emprendedor en torno a la movilidad y la competición.

A lo largo de sus diez años de trayectoria, el Aula del Motor ha impulsado múltiples actividades formativas, jornadas técnicas, exposiciones y colaboraciones con entidades públicas y privadas. Su objetivo principal es fomentar el conocimiento sobre el sector del automóvil desde una perspectiva multidisciplinar, abarcando áreas como la ingeniería, la sostenibilidad, la seguridad vial, la gestión deportiva y la innovación tecnológica.

Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra el Córdoba Racing Team (CRT), el equipo de Fórmula Student de la Universidad de Córdoba, que diseña y fabrica prototipos de competición para participar en certámenes internacionales. El Aula del Motor actúa como plataforma de divulgación y apoyo a este tipo de proyectos universitarios, reforzando el vínculo entre la educación superior y la industria del motor.

En su décimo aniversario, el Aula del Motor celebra una década de compromiso con la formación, la investigación y la cultura automovilística en Córdoba, consolidándose como un referente educativo y social. Su labor no solo impulsa el talento joven, sino que también contribuye a proyectar la imagen de la Universidad de Córdoba como un centro dinámico, innovador y conectado con los retos tecnológicos del futuro.