Las autoescuelas andaluzas se manifestarán por primera vez al "unísono" el 17 de julio para exigir medidas a la DGT. - UFAA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía (UFAA), Rafael Cruz, ha informado que el próximo viernes 17 de julio a las 10,30 horas las autoescuelas andaluzas se manifestarán al "unísono" en señal de protesta por la acumulación de alumnos pendientes de hacer el examen práctico de circulación, que supera la cifra histórica de 82.000 alumnos en la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, el presidente ha afirmado que "estamos esperando unas medidas de la DGT que no llegan, como examinar los sábados, horas extras o cubrir las bajas de los examinadores". Además, ha remarcado la magnitud del problema, señalando que "lejos de disminuir, la cifra está aumentando, especialmente estos meses que es la época de mayor demanda".

Al hilo, Cruz ha explicado que la convocatoria será la primera vez que salga en Andalucía a la vez ya que "todas las provincias están en una situación crítica y han llegado a este acuerdo común". Previamente, "si se han manifestado las provincias de manera individual".

Concretamente, las manifestaciones se desarrollarán "frente a sus delegaciones de tráfico", en algunos casos y "frente a las jefaturas provinciales", en otros. "Pensamos que las jefaturas provinciales dependen de las subdelegaciones, que deberían ser las que hagan algo de presión o luchen por los ciudadanos de cada provincia", ha subrayado.

Asimismo, Cruz ha expresado su esperanza en una alta participación en la convocatoria, indicando que "ante la indignación, esperamos que sea masiva la afluencia de gente". Así, el sector ha hecho un llamamiento a los alumnos afectados para que se sumen a la protesta junto a profesionales del sector.

Además, Cruz se ha referido a la gravedad de la situación para los conductores profesionales, aseverando que "en muchas provincias, un carnet profesional se puede ir a los cinco meses perfectamente", lo que afecta "especialmente a empresas de transporte que nos piden conductores".

Finalmente, el presidente de la UFAA ha advertido que "esta no será la única manifestación si no se toman medidas inmediatas", declarando que esperan "abrir los ojos a quien tenga que tomar medidas con una solo, pero si no, tendremos que seguir", ha concluido.