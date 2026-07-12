Moreno y Robles valoran la coordinación para estabilizar el incendio de Almería y acuerdan mantener a la UME

La ministra de Defensa, Margarita Robles (i), y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (2i) en el PMA del incendio forestal de los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en los Gallardos, Almería (Andalucía, España). El presidente de la Junta de - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han coincidido este domingo en valorar el trabajo conjunto de las administraciones a las que representan para combatir el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que este domingo se ha dado por estabilizado, un paso que, no obstante, no va a implicar automáticamente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) desmonte el dispositivo que había desplegado en la zona, que continuará así "el tiempo que haga falta" en el lugar.

Así lo ha indicado la ministra de Defensa en una atención a medios desde el puesto de mando avanzado instalado por este incendio forestal en el municipio de Turre (Almería), donde ha comparecido junto al presidente de la Junta y otras autoridades como el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Esta comparecencia se ha producido algo menos de dos horas después de que el presidente andaluz anunciara en otra atención a medios y desde su cuenta de la red social 'X' que el dispositivo contra incendios forestales de la Junta de Andalucía, el Infoca, ha dado por estabilizado este fuego por el que al menos doce personas fallecieron tras su declaración el pasado jueves.

Moreno ha anunciado además que la situación operativa de la emergencia vinculada a este incendio descendía a nivel 1, lo que podía implicar que la UME pudiera abandonar el lugar tras haber movilizado a un contingente de efectivos, si bien en esta atención a medios la ministra de Defensa ha aclarado que ha acordado con el Gobierno andaluz que la Unidad Militar de Emergencias permanezca movilizada por este incendio "el tiempo que haga falta".

Tanto el presidente andaluz como la ministra de Defensa han querido poner de relieve y valorar el trabajo conjunto de efectivos de distintas administraciones para poder atajar este incendio que llegó a motivar además el desalojo de unas 1.600 personas que ya pueden regresar a sus hogares, y que ha quemado unas 7.000 hectáreas.

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