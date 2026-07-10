Incendio Los Gallardos (Almería) | Directo: Moreno suspende la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07:00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas. El balance anterior, ofrecido sobre las 02:00 horas, cifraba en doce las víctimas mortales.

Las víctimas mortales, que según los primeros datos serían de nacionalidad extranjera, han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa", según ha detallado el propio Sanz.

Sigue aquí en directo la última hora sobre el incendio: