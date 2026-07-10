Incendio Los Gallardos (Almería) | Directo: Moreno suspende la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz

Europa Press Andalucía
Actualizado: viernes, 10 julio 2026 8:48
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ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07:00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas. El balance anterior, ofrecido sobre las 02:00 horas, cifraba en doce las víctimas mortales.

Las víctimas mortales, que según los primeros datos serían de nacionalidad extranjera, han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa", según ha detallado el propio Sanz.

Sigue aquí en directo la última hora sobre el incendio:

La Guardia Civil habilita en Garrucha un puesto para denunciar desaparecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

La Guardia Civil ha habilitado en el puesto de Garrucha (Almería), situado en la calle Mayor de la localidad, una oficina para la recogida de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio sucedido en este jueves en Los Gallardos, que de momento se ha cobrado once vidas y ha dejado ocho heridos, cuatro de ellos graves.

Cruz Roja atiende a 130 afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería), 70 de ellos realojados Lubrín y Garrucha

Los voluntarios de Cruz Roja han atendido a un total de 130 personas que se han visto afectadas por el incendio forestal declarado en Los Gallardos, que ha acabado con la vida de 11 personas y herido a otras cuatro, toda vez que 70 de ellas han sido realojadas en espacios habilitados en las zonas de Lubrín y Garrucha.

Más de la mitad de España estará hoy en aviso por calor, con Baleares y Cataluña en nivel naranja

Un total de doce comunidades autónomas (CCAA) volverán a estar este viernes en aviso por altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De ellas, dos llegarán al nivel naranja: Cataluña y Baleares. Además, Aragón, Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana registrarán avisos por lluvias y tormentas, y Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y La Rioja, por tormentas.

Moreno suspende la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz por el incendio con 11 muertos en Los Gallardos (Almería)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido suspender el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, programado este viernes en el Palacio de San Telmo, tras el incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos en el que se han registrado hasta el momento once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves.

Mensajes de ánimo y dolor de la política andaluza ante los fallecidos por el incendio de Los Gallardos (Almería)

Los representantes de los distintos partidos andaluces han trasladado su pésame por los fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos, Almería, a través de sus redes sociales, donde también han enviado mensajes de apoyo a los efectivos de emergencias que trabajan para extinguir el fuego.

Sánchez expresa su solidaridad y condolencias por los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su solidaridad y su pésame ante el incendio declarado este jueves en el municipio de Los Gallardos (Almería), en el que han muerto seis personas.

Habilitado el teléfono 677904624 para familiares de afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería)

El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres ha habilitado el número de teléfono 677904624 para ofrecer atención e información a familiares de las personas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que se salda por el momento con doce fallecidos y siete heridos, además de en torno a un millar de desalojados, según ha anunciado el 112 Andalucía en sus redes sociales, El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata "del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha en nuestra región" y ha calificado de "tragedia sin precedentes" la situación; al tiempo que ha reiterado su pésame y el de todo el ejecutivo a las familias.

Once muertos y ocho heridos, cuatro graves, en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

   El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07.00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas. El balance anterior, ofrecido sobre las 02.00 horas, cifraba en doce las víctimas mortales.

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