Autorizado el anticipo de la subvención para la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba

Archivo - Zona del Polígono de la Rinconada de Córdoba donde se levantará la futura Base Logisitca del Ejército de Tierra 'General de Ejército Javier Varela'. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado aplicar una excepción a la subvención para la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba con el objetivo de poder realizar el abono anticipado del 100% de los fondos para la implantación del proyecto atendiendo a su impacto público y social como motor de desarrollo industrial y tecnológico regional.

Según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, el proyecto desarrollado entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Córdoba cuenta con un presupuesto total de licitación de la Fase I de 394.850.257,02 euros, de los que la administración regional aporta 100 millones de euros, y un plazo de ejecución de 36 meses.

La Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía señala en su artículo 124.4 del texto refundido que en las subvenciones de más de 6.000 euros cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro no podrá abonarse un importe superior al 50% sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores.

No obstante, la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026 recoge que de manera excepcional se podrá abonar hasta el 100% del importe de aquellas que determine el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del órgano concedente, "cuando existan razones de interés público, social, económico o humanitario". Esta excepción no implica, en ningún caso, que las entidades beneficiarias no estén obligadas a justificar el importe total de la ayuda concedida.

En este sentido, la Junta de Andalucía entiende que, desde esa perspectiva del interés público, social y económico, la Base Logística del Ejército de Tierra 'General de Ejército Javier Varela' de Córdoba constituye "un proyecto estratégico de primer orden tanto para la defensa nacional como para el fomento, la planificación y el impulso de la actividad económica en Andalucía".

Así, su implantación redundará en una optimización integral de la logística militar al más alto nivel que será un motor tecnológico, de creación de empleo y de I+D+i, no solo para la ciudad de Córdoba sino para toda Andalucía.

Por ello, la Junta de Andalucía entiende que "se hace necesario exceptuar de lo previsto en la Ley de Hacienda Pública la subvención nominativa y autorizar el abono anticipado del 100% de la subvención articulada a través del convenio marco suscrito con el Ministerio de Defensa en enero de 2023".