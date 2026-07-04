Avacor pedirá al Ayuntamiento de Córdoba extender la moratoria de viviendas turísticas a apartamentos y hoteles

Turistas visitan la capital cordobesa. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor) solicitará formalmente al Ayuntamiento de la capital que la moratoria de tres años para la concesión de nuevas licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT), de la que ya se ha cumplido aproximadamente un año, se haga extensiva también a los Apartamentos Turísticos (AT) y a los establecimientos hoteleros.

Según destacan desde la asociación, "si el objetivo municipal es ordenar el crecimiento del alojamiento turístico y analizar su incidencia sobre la ciudad, las medidas deben aplicarse por igual a todas las modalidades de alojamiento turístico". "En caso contrario, únicamente se consigue desplazar la inversión hacia aquellos modelos que no están sujetos a limitaciones, sin alcanzar el objetivo perseguido y generando una evidente desigualdad de trato", apuntan.

Al respecto, explican que "el ejemplo más reciente está en Málaga, donde el Ayuntamiento ha decidido ampliar la moratoria a Apartamentos Turísticos y determinados establecimientos hoteleros tras constatar que, una vez restringidas las Viviendas de Uso Turístico, la inversión comenzó a dirigirse hacia estas modalidades". Para Avacor, "este precedente demuestra que las medidas de planificación sólo resultan eficaces cuando afectan al conjunto del sector y no únicamente a una de sus modalidades".

Ante ello, la presidenta de Avacor, Raquel Castro, afirma que "si el Ayuntamiento entiende que es necesario establecer una moratoria para ordenar el crecimiento del alojamiento turístico, esa decisión debe aplicarse con los mismos criterios para todos". "No es aceptable que únicamente se impida abrir nuevas Viviendas de Uso Turístico mientras continúan autorizándose gran cantidad de Apartamentos Turísticos y Hoteles", sostiene, para remarcar que "eso no es ordenar el sector; es desplazar la inversión de un modelo a otro".

De este modo, desde Avacor recuerdan que sus asociados son, "en su inmensa mayoría, pequeños propietarios, gestores y pequeñas empresas locales profundamente vinculados a Córdoba", a lo que añaden que "los ingresos que generan las Viviendas de Uso Turístico revierten directamente en la economía de la ciudad mediante la rehabilitación y conservación de inmuebles, la contratación de empresas locales de limpieza, mantenimiento, lavandería, suministros y servicios profesionales, además del impacto positivo que los visitantes generan al dirigirlos los propietarios al comercio, la restauración y el conjunto del tejido económico cordobés".

DESTINO DE LOS BENEFICIOS EN CUESTIÓN

Por el contrario, la asociación señala que "una parte relevante de las nuevas inversiones en Apartamentos Turísticos y establecimientos hoteleros está siendo impulsada por grandes operadores, cadenas hoteleras, sociedades patrimonialistas y fondos de inversión con capacidad para desarrollar proyectos de gran dimensión". En estos casos, afirma que "una parte importante de los beneficios generados no permanece necesariamente en Córdoba, sino que se integra en estructuras empresariales de ámbito nacional e internacional".

"Las viviendas de uso turístico en Córdoba representan, sobre todo, el esfuerzo de familias, autónomos y pequeñas empresas que han invertido sus ahorros en rehabilitar inmuebles, conservar el patrimonio y generar actividad económica en sus barrios", manifiesta Castro, quien asegura que "penalizar únicamente a este colectivo mientras otros operadores continúan creciendo supone castigar precisamente al modelo que más riqueza redistribuye en la economía local".

La presidenta de Avacor añade que no piden "un trato de favor", sino "igualdad", de forma que "si la moratoria responde a razones de interés general, debe afectar a todas las modalidades de alojamiento turístico". "Y si no existen motivos para limitar el crecimiento de unas, tampoco deberían mantenerse restricciones que recaigan exclusivamente sobre las Viviendas de Uso Turístico", remarca.

Así, la asociación considera que "Córdoba tiene ahora la oportunidad de adoptar una regulación equilibrada, basada en criterios objetivos, seguridad jurídica y respeto al principio de igualdad, evitando diferencias de trato entre operadores y garantizando que cualquier medida de planificación cumpla realmente el fin para el que ha sido diseñada".

COLABORAR CON EL AYUNTAMIENTO

Desde Avacor reiteran su "voluntad de colaborar con el Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones que permitan compatibilizar el desarrollo turístico, el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal y la actividad económica, siempre desde el diálogo y la igualdad de trato para todas las modalidades de alojamiento".

La asociación hace un llamamiento a todos los propietarios de Viviendas de Uso Turístico (VUT) y de Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural (VTAR) de la provincia para que se sumen. "La defensa de los intereses del sector requiere una voz fuerte, unida y representativa ante las administraciones públicas", afirma Castro, quien declara que "cuantos más seamos, mayor será la capacidad para defender nuestros derechos, participar en la elaboración de las normas que afectan a la actividad y construir un modelo turístico equilibrado y sostenible". "Este es el momento de unir esfuerzos", transmite la presidenta de Avacor.