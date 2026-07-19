Una avalancha de patatas en Andalucía, por coincidencia de cosechas, genera dudas sobre su distribución en el sector

Una avalancha de patatas en Andalucía, por la coincidencia de cosechas, genera incertidumbre en el sector sobre su destino final. - AVA-ASAJA

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable del sector de la patata de COAG Andalucía, Juan Antonio Romero, ha asegurado que la situación actual del cultivo en la región "se encuentra muy mal" debido a que comenzaron a salir cantidades grandes de producto al mercado recientemente. Romero ha explicado que la causa principal de esta situación ha sido "las borrascas del invierno" que han provocado que "toda la zona productora de Andalucía se sembrara a la vez, al impedir que los agricultores realizaran las siembras en sus momentos habituales debido a las lluvias persistentes".

En declaraciones a Europa Press, el responsable del sector de la patata de COAG Andalucía ha indicado que una vez que las condiciones meteorológicas lo permitieron, los agricultores sembraron simultáneamente, lo que ha generado que "las cosechas salgan casi todas a la vez". Por tanto, "hay una avalancha de patatas que el mercado no es capaz de asumir". Respecto a las posibles soluciones, Romero ha reconocido que la situación es "muy complicada" porque "no hay donde poder distribuir esa mercancía". Así, "este año mucha mercancía no se va a llegar a vender, otra se va a vender muy mal vendida y una parte se va a quedar sin recoger en la tierra", ha advertido.

Al hilo, Romero ha explicado que parte de la producción recogida se encuentra almacenada en cámaras frigoríficas a la espera de poder comercializarse en los próximos meses. Sin embargo, la llegada de nuevas producciones de otras regiones españolas "complica las perspectivas".

Igualmente, este colapso afecta también a otras regiones españolas productoras. Además, Romero ha añadido que "Europa también está saturada de patatas", debido a la producción francesa que "aún no se ha vendido". Por tanto, ha afirmado que "las consecuencias económicas para el sector son devastadoras".

En cuanto a los precios, el responsable ha asegurado que han caído "drásticamente", pasando de los 40-45 céntimos iniciales a rondar "los 25 céntimos e incluso menos, con variedades y partidas que se están vendiendo a 20 o 22 céntimos", ha explicado. No obstante, Romero ha subrayado que "estos precios representan pérdidas significativas para los productores". Por tanto, "si estamos vendiendo a 25 y a menos, estamos hablando de que estamos vendiendo prácticamente un 40-50% por debajo de la costa de producción", ha lamentado.