Sigue en directo el España-Argentina

Portada para el directo de web y de redes sociales de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina - EUROPA PRESS

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol busca este domingo (21.00 horas/La 1) conquistar su segundo título mundial para lo que debe batir en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la actual campeona, una Argentina liderada por Leo Messi.

La Copa del Mundo pone en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos) el punto y final a su edición, la más larga de la historia, y lo hace con un partido final entre dos de las grandes favoritas, actuales número uno, la 'Albiceleste', en su séptima final en busca de su cuarta estrella, y dos del ranking FIFA, la 'Roja', que persigue su segunda 16 años después de bordar la primera en Sudáfrica.

Se espera un duelo de estilos diferentes, con el equipo que dirige Luis de la Fuente seguramente tratando de llevar la iniciativa y el mando a través del balón, y con el de Lionel Scaloni apelando a contrarrestarlo con su intensidad, carácter, experiencia y la figura de un Leo Messi, en su tercera final de su sexto Mundial, donde se va a encontrar con su denominado heredero en el FC Barcelona: Lamine Yamal.

Europa contra Sudamérica. El campeón del Viejo Continente contra el de la Copa América. Dos selecciones que ansían la gloria mundialista para cerrar unos años donde han sido probablemente las dos mejores del planeta fútbol, y que en el MetLife Stadium tendrán una 'Finalissima' que no pudieron jugar el pasado mes de marzo, pero con un premio mucho mayor.

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