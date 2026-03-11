Avanza en Granada la recuperación de la Casa Ágreda con las primeras catas arqueológicas

Archivo - Albaicín de Granada, en imagen de archivo - LEGADO ANDALUSÍ/XURXO LOBATO - Archivo

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Agencia Albaicín, va a aprobar en la sesión del comité ejecutivo el inicio del proceso de licitación del contrato para la ejecución de catas arqueológicas en la Casa Ágreda, una actuación clave para avanzar en la futura restauración integral de este emblemático inmueble situado en el histórico barrio del Albaicín.

Con un plazo de ejecución de dos meses, y se adjudicará mediante procedimiento abierto atendiendo a criterios de oferta económica y experiencia técnica. Estos trabajos constituyen una fase previa imprescindible para "poder definir con precisión el proyecto básico y de ejecución de la restauración del edificio, cuya licitación está prevista antes del próximo verano".

La futura intervención permitirá además destacar uno de los espacios de la casa como ámbito museístico, concebido como un lugar de interpretación histórica del inmueble y de su relación con el Albaicín, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

La recuperación arquitectónica y arqueológica del edificio hará posible mostrar al público las distintas fases constructivas y los elementos patrimoniales que se documenten durante los trabajos, convirtiendo el lugar en un espacio telemático y expositivo donde la investigación, la divulgación cultural y las nuevas tecnologías permitan acercar al visitante a la historia viva de uno de los enclaves más singulares del patrimonio granadino.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha indicado que este proyecto "supone un nuevo paso en el compromiso del Ayuntamiento con la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico", al tiempo que ha subrayado que la ciudad está trabajando de manera decidida en la recuperación de espacios patrimoniales que refuercen su tejido cultural y su proyección internacional.

Carazo ha valorado las iniciativas de recuperación patrimonial que se están desarrollando en el entorno del Albaicín, destacando que "la puesta en valor de espacios históricos como Casa Ágreda contribuye a fortalecer la red cultural del área metropolitana de Granada y a proyectar nuestra historia común, por lo tanto, la recuperación de este tipo de inmuebles abre nuevas oportunidades para la investigación, la divulgación y el encuentro ciudadano en torno Unesco de Granada y su territorio".

En este sentido, la regidora ha señalado que "la recuperación de Casa Ágreda forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar nuestros barrios históricos y generar nuevos espacios culturales abiertos a la ciudadanía", destacando que "este tipo de actuaciones encajan plenamente con la visión de ciudad que estamos construyendo con la candidatura Granada 2031, que está impulsando proyectos reales de recuperación patrimonial y cultural en toda Granada".

Las catas arqueológicas permitirán profundizar en el conocimiento de la realidad material del edificio, documentar sus distintas fases constructivas y localizar posibles restos arqueológicos que ayuden a orientar correctamente la futura intervención arquitectónica. La actuación incluye la realización de sondeos arqueológicos y análisis estratigráfico de paramentos, herramientas fundamentales para comprender la evolución histórica del inmueble.

Esta intervención se enmarca además en el cumplimiento de la normativa establecida por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que exige la realización de estudios arqueológicos previos en actuaciones sobre edificios históricos protegidos. Casa Ágreda, situada en el entorno de la Cuesta de Santa Inés, es una de las casas palaciegas más destacadas construidas en Granada en el siglo XVI, vinculada históricamente a la nobleza local y considerada un elemento singular del patrimonio histórico del Albaicín. Su rehabilitación integral permitirá recuperar un inmueble de gran valor patrimonial y convertirlo en un nuevo centro cultural y expositivo para la ciudad.

El proyecto se integra en la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades, financiado al 50 por ciento por la Junta de Andalucía, y constituye una de las actuaciones estratégicas del Ayuntamiento para la recuperación y dinamización del patrimonio histórico de Granada. La futura rehabilitación de Casa Ágreda permitirá "dotar al Albaicín de una nueva infraestructura cultural de referencia, reforzando la oferta patrimonial de la ciudad y contribuyendo a la revitalización social, cultural y turística de los barrios históricos, en línea con los objetivos de proyección internacional que persigue la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2031", han indicado desde el Consistorio granadino.