Avanza pide "diálogo" para cerrar el convenio del Metro de Granada tras el desacuerdo con el comité de empresa

Archivo - Pasajeros esperan en la estación del Metro de Granada de Recogidas. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Avanza, empresa operadora del Metro de Granada, ha expresado su compromiso con "el diálogo y la negociación" para alcanzar un acuerdo con el comité de empresa que permita la firma del nuevo convenio colectivo, garantizando al mismo tiempo "la sostenibilidad del servicio y la estabilidad laboral de la plantilla".

En este contexto, Avanza ha señalado en un comunicado que el pasado 29 de junio mantuvo una reunión con el comité de empresa en el acto de mediación celebrado en el Sercla, con el objetivo de avanzar en la negociación del convenio colectivo 2026-2029. Durante dicho encuentro, la representación de los trabajadores presentó una nueva propuesta que contemplaba un incremento retributivo de hasta el 29% durante la vigencia del convenio, además de diversas mejoras salariales y sociales adicionales.

Ante esta propuesta, Avanza manifestó su disposición a estudiarla en "profundidad" y solicitó el aplazamiento de los paros convocados durante varios días, con el fin de analizar su contenido y valorar con detenimiento su impacto real y posible viabilidad, con el objetivo de "favorecer un clima de negociación que permitiera acercar posiciones".

Sin embargo, Avanza ha señalado que, en el momento en que se iba a acordar la suspensión de los paros para analizar la propuesta y retomar las negociaciones en días posteriores, los representantes de los trabajadores modificaron su planteamiento inicial y presentaron una nueva oferta que elevaba la petición de incremento salarial acumulado hasta el 36,5%, incorporando además nuevas medidas de carácter social y económico.

Según la compañía, este cambio de posición impidió alcanzar un entendimiento entre las partes, por lo que el acto de mediación concluyó "sin avenencia". Avanza ha lamentado que "no fuera posible avanzar hacia un acuerdo en una jornada en la que existía la oportunidad de continuar la negociación sobre la base de la propuesta inicialmente presentada por el comité de empresa".

La empresa ha reiterado su "voluntad de seguir negociando de buena fe" y confía en que las próximas reuniones permitan "acercar posturas" para alcanzar un convenio "equilibrado" que atienda las necesidades de la plantilla y garantice la viabilidad y calidad del servicio público que presta el Metro de Granada.