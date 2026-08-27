Una avería en una maquinaria de vía en Sevilla afecta a la línea C5 de Cercanías y a los Media Distancia con Huelva

Archivo - Imagen de recurso de un tren de Cercanías de Renfe - RENFE - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una avería en una parte de la red ferroviaria de Sevilla --en concreto, en las inmediaciones de la Cartuja-- afecta a la línea C5 de Cercanías de Sevilla y a los trenes de Media Distancia entre la capital andaluza y Huelva.

En este sentido, tal como informa Adif en un comunicado en sus redes sociales, está interrumpida la circulación entre el Alamillo y la Bifurcación Cartuja por una incidencia en una maquinaria de vía durante unos trabajos programados.

Este hecho afecta a los trenes de la línea C5 del núcleo de cercanías de Sevilla, que pueden ver alterado su recorrido y registrar retrasos, y a trenes de Media Distancia Huelva-Sevilla.

Por este motivo se ha establecido un plan alternativo por carretera para facilitar la movilidad de los viajeros. Adif comunica al respecto que se trabaja para restablecer la circulación a la mayor brevedad posible.