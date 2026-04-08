Aviso amarillo este jueves por oleaje en Almería y Granada, en esta última también por fuertes vientos

Archivo - Imagen de archivo de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento. - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 9 de abril, el aviso amarillo por viento y fenómenos costeros en las provincias de Almería y Granada.

Según la información publicada en la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, la costa granadina se encontrará bajo alerta amarilla por oleaje desde las 15,00 hasta las 22,00 horas, por vientos del este con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

En cambio, la Aemet ha indicado nivel amarillo en la comarca de Poniente y Almería Capital por vientos del este y nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros desde las 13,00 horas del jueves hasta las 4,00 horas del viernes.

Asimismo, esta misma zona almeriense también tiene indicado avisos amarillos por fuertes vientos de componente este con rachas máximas de 70 kilómetros por hora desde las 16,00 horas hasta el final de la jornada.