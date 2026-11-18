Una persona intenta protegerse del viento producido por el temporal Charles en Cádiz. A 11 de noviembre de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este jueves, 19 de noviembre, el aviso amarillo por fuertes vientos y fenómenos costeros en Almería, Granada y Jaén, siendo estos dos solamente por oleaje y viento, respectivamente. Se esperan rachas de viento que podrán alcanzar los 60 y 70 kilómetros por hora (km/h).

Según indica la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, en la provincia de Almería estará vigente el nivel amarillo por viento en la comarca del Valle del Almanzora y Los Vélez desde las 18,00 horas de este miércoles hasta las 6,00 horas de la mañana, donde se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h, con vientos de componente oeste.

Asimismo, la zona del Poniente y Almería capital mantendrá el aviso amarillo por oleaje hasta las 18,00 horas de la tarde del jueves, acompañado de viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h, con olas que podrán alcanzar de dos a tres metros de altura.

Por otro lado, en la provincia de Jaén estará activado el nivel amarillo por fuertes vientos en la comarca de Cazorla y Segura hasta las 6,00 horas de la mañana del jueves, con rachas máximas de hasta 70 km/h.

Finalmente, la Aemet también ha mantenido el aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa granadina hasta 18,00 horas, que estará acompañado de viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h, además de contar con olas de dos a tres metros de altura.

En cuanto al resto de Andalucía, la jornada de este jueves estará marcada por la presencia de cielos con intervalos nubosos en el litoral mediterráneo. Mientras tanto, el resto de la comunidad estará bajo Cielos cubiertos, con precipitaciones moderadas que se irán extendiendo desde el noroeste a lo largo de la mañana; tendiendo a quedar cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas el resto del día. Asimismo, habrá Brumas y bancos de niebla matinales.

Además, cabe destacar que las temperaturas registrarán un descenso generalizado, notable para las mínimas, que se producirán al final del día. Habrá vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las sierras; amainando por la tarde.