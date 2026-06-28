Aviso amarillo este lunes por tormentas en Almería, Granada y Jaén y por calor en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla

Archivo - Personas vestidas con ropa veraniega paseando. - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes 29 de junio el aviso amarillo por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzaran temperaturas máximas de 39ºC, así como por lluvias y tormentas en Almería, Granada y Jaén.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las comarcas almerienses de Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas se encontrarán bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas desde las 12,00 hasta las 21,00 horas, con una precipitación acumulada esperada de 20 litros por metro cuadrado. Asimismo, la Aemet ha precisado que las tormentas "pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes".

Las zonas granadinas de Cuenca del Genil; Guadix y Baza y Nevada y Alpujarras de Granada y las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén se encontrarán bajo nivel amarillo por lluvias y tormentas y han recibido exactamente el mismo pronóstico por parte de la Aemet que las áreas almerienses citadas.

Por otra parte, la campiña sevillana, Andévalo y Condado y Valle del Guadalquivir de Jaén se encontrarán en aviso amarillo este domingo por calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 39 grados entre las 13,00 y las 21,00 horas.

Asimismo, la campiña cordobesa y Morena y Condado (Jaén) también mantienen activa la alerta amarilla por el mismo motivo y en el mismo periodo, pero localmente podrían alcanzar los 40 grados. Finalmente, el último aviso amarillo por calor corresponde al litoral de Huelva, con 36 grados de máxima en el interior.

Para la jornada del lunes 29 se esperan cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral y nubosidad de evolución en las sierras, con chubascos y tormentas en las orientales, que serán localmente fuertes y pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Asimismo, las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios; con máximas en ascenso en la vertiente atlántica y en ligero descenso en la mediterránea. Finalmente, los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde en la vertiente mediterránea.