Aviso amarillo este martes por oleaje en Almería y Granada acompañado de fuertes rachas de viento de hasta 60 km/h

Archivo - Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento. - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este martes, 17 de noviembre, avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros en las provincias de Almería y Granada, que estarán acompañados por fuertes rachas de viento que podrán alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora.

Según informa la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso amarillo se mantendrá vigente en la zona del Poniente y Almería Capital desde las 18,00 horas hasta el final de la jornada, donde se espera que sople viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, y que haya olas de hasta tres metros de altura.

Por otro lado, la costa granadina también permanecerá bajo el nivel amarillo por este mismo fenómeno meteorológico con idéntico pronóstico y en el mismo tramo horario.

A nivel andaluz, para la jornada de este martes se esperan cielos poco nubosos, aumentando a "muy nubosos" de oeste a este a lo largo de la mañana y con precipitaciones moderadas, menos probables en el extremo oriental, mientras que se pronostican nubes bajas, brumas y sin descartar bancos de niebla en la vertiente atlántica.

En cuanto a las temperaturas mínimas, la Aemet ha señalado que localmente sufrirán un descenso en el litoral mediterráneo y en ascenso o sin cambios en el resto; mientras que las máximas ascenderán en la vertiente mediterránea y descenderán o se mantendrán igual en el resto.

Finalmente, los vientos soplarán de flojos a moderados del suroeste, que pueden ser "ocasionalmente fuertes y con rachas muy fuertes" en las sierras y zonas expuestas del litoral del tercio oriental.