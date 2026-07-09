Aviso amarillo este viernes por calor en Almería, Córdoba, Jaén y Málaga, con temperaturas máximas de 38ºC

Archivo - Varias personas se protegen del sol en una calle de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 10 de julio, aviso amarillo por calor en Almería, Córdoba, Jaén y Málaga, con temperaturas máximas que podrían llegar a alcanzar los 38ºC.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, el Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería) y la campiña cordobesa, así como la comarca jiennense de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir en Jaén, se encontrarán en aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas, que podrán alcanzar los 38ºC

Por su parte, la Aemet ha indicado también aviso amarillo en Sol y Guadalhorce (Málaga) en el mismo tramo horario, pero por máximas de 37ºC. Además, en la Axarquía, también en Málaga, las máximas podrán alcanzar 36ºC y mantiene aviso amarillo entre las 13,00 y las 21,00 horas.

Cabe mencionar que la Aemet ha apuntado que este viernes 10 los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente atlántica.

Por su parte, las temperaturas continuarán en descenso generalizado y los vientos soplarán flojos de componente oeste y moderados en el litoral mediterráneo con intervalos fuertes ocasionales.