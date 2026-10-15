Aviso amarillo este viernes por lluvias y tormentas en Almería y Granada con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora

Archivo - La lluvia protagonista en la jornada de hoy, 20 de marzo, desdibuja la entrada de la primavera en la capital andaluza. A 20 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este viernes, 16 de octubre, los avisos amarillos por lluvias y tormentas en las provincias de Almería y Granada, donde se esperan acumulaciones que podrán alcanzar hasta los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según ha señalado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, en la provincia de Almería se activará el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital desde las 14,00 horas hasta las 21,00 horas, con una precipitación acumulada de 15 l/m2 en una hora.

En cuanto a la provincia de Granada, la Aemet mantendrá vigente el nivel amarillo por lluvias y tormentas en las zonas de Nevada y Alpujarras, así como en la costa granadina, entre las 14,00 horas y las 21,00 horas, donde se espera la misma cantidad de precipitación acumlada ya mencionada.

Respecto al conjunto de Andalucía, la jornada estará también marcada por la presencia de cielos con intervalos de nubes bajas y altas y con nubosidad de evolución en las sierras. También habrá chubascos ocasionales en la vertiente mediterránea por la tarde, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas en el tercio sureste de la Comunidad.

Asimismo, la Aemet refleja que durante este viernes las temperaturas mínimas estarán localmente en ascenso en la vertiente mediterránea y con pocos cambios en el resto; por su parte, las máximas estarán localmente en ascenso en el extremo oriental y con pocos cambios en el resto.

También soplarán vientos moderados de componente este en el litoral del extremo oriental de la comunidad y en la provincia de Cádiz; flojos variables en el resto, con brisas.