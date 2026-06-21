Aviso naranja este domingo por altas temperaturas en Almería, Córdoba, Granada y Jaén y de nivel amarillo en Sevilla

Archivo - Termómetro de Sevilla marcando elevadas temperaturas. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este lunes, 22 de junio, avisos por la presencia de altas temperaturas en Almería, Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, estando todas bajo nivel naranja a excepción de la provincia hispalense.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso naranja estará activado en el Valle del Guadalquivir en Jaén y en la comarca jiennense de Morena y Condado entre las 13,00 y 21,00 horas con máximas de hasta 42 grados. Asimismo, la campiña cordobesa tiene la alerta activa en la misma franja horaria, pero con una máxima de 41 grados. No obstante, la Aemet ha matizado que "localmente se podrían alcanzar los 42 grados".

El mismo nivel y en el mismo periodo se encuentra activo el aviso naranja en la Cuenca del Genil (Granada) y en Cazorla y Segura (Jaén), con una temperatura máxima de 40 grados. También está decretada la alerta naranja en Poniente y Almería Capital, pero con una máxima de 39 grados.

En cuanto a los avisos amarillos, todos decretados en la misma franja horaria que los naranjas, destaca la Sierra norte de Sevilla y la campiña sevillana, con una temperatura máxima de 39 grados en la que "localmente se puede alcanzar el umbral naranja".

Exactamente la misma apreciación hace la Aemet en la Subbética cordobesa y en Sierra y Pedroches (Córdoba), mientras que el nivel amarillo está situado en los 39 grados en Capital y Montes de Jaén.