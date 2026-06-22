Andalucía lidera las máximas y mínimas de España con 42,7 grados en Andújar (Jaén) y 31,4 en Cabo de Gata (Almería)

Archivo - Un hombre se seca el sudor de la frente en Sevilla a causa de las altas temperaturas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), consultado por Europa Press, que Andalucía ha registrado las temperaturas diurnas y nocturnas más altas a nivel estatal en el pasado domingo, 22 de junio.

En concreto, Andújar (Jaén), ha alcanzado 42,7 grados de máxima, la más alta del conjunto nacional en esta jornada, mientras que en Cabo de Gata (Almería) las temperaturas no han descendido de 31,4 grados, siendo las mínimas más altas de toda España.

De este modo, la ola de calor se hizo notar especialmente en la provincia jiennense, puesto que Linares, Bailén y Villanueva del Arzobispo, con 42,3 grados, registraron las temperaturas máximas más altas en dicha jornada, tan solo superadas por Almadén (Ciudad Real), con 42,4 grados. Montoro (Córdoba), con 41,9 grados, es la siguiente provincia andaluza con mayor pico de temperatura, situándose en el sexto municipio español más caluroso.

Por otro lado, las provincias de Almería y Jaén destacan por registrar las temperaturas nocturnas más altas del domingo 21. Así, tras Cabo de Gata, la estación de la Aemet del aeropuerto almeriense se sitúa en segundo lugar a nivel nacional con 30,5 grados, seguida por Jaén capital, con 29 grados.

El cuarto lugar lo ocupa la estación de Ordizia (Gipuzkoa), con 28,9 grados, seguida de Cazorla (Jaén) y de Carboneras (Almería), con 28,4, respectivamente.

A nivel nacional, la Aemet ha precisado que la ola de calor dejó el domingo temperaturas superiores a 40 grados en 75 estaciones repartidas por todo el territorio nacional, superándose los 42 grados en el sur de la Península. Asimismo, han sostenido que la madrugada del lunes "también ha sido muy cálida", puesto que hasta 40 estaciones de la red de Aemet no han descendido de 25 grados.

En esta línea, la Aemet ha pronosticado para este lunes, 22 de junio, un nuevo día "extremadamente cálido", con más de 40 grados en valles de la mitad sur, así como en el Cantábrico oriental, nordeste de la Península y valles del centro.

AVISOS NARANJAS Y AMARILLOS

En contexto, la Aemet ha activado para la jornada de este lunes, 22 de junio, avisos por la presencia de altas temperaturas en Almería, Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, estando todas bajo nivel naranja a excepción de la provincia hispalense.

Así, el aviso naranja estará activado en el Valle del Guadalquivir en Jaén y en la comarca jiennense de Morena y Condado entre las 13,00 y 21,00 horas con máximas de hasta 42 grados. Asimismo, la campiña cordobesa tiene la alerta activa en la misma franja horaria, pero con una máxima de 41 grados. No obstante, la Aemet ha matizado que "localmente se podrían alcanzar los 42 grados".

El mismo nivel y en el mismo periodo se encuentra activo el aviso naranja en la Cuenca del Genil (Granada) y en Cazorla y Segura (Jaén), con una temperatura máxima de 40 grados. También está decretada la alerta naranja en Poniente y Almería Capital, pero con una máxima de 39 grados.

En cuanto a los avisos amarillos, todos decretados en la misma franja horaria que los naranjas, destaca la Sierra norte de Sevilla y la campiña sevillana, con una temperatura máxima de 39 grados en la que "localmente se puede alcanzar el umbral naranja".