Aviso naranja este jueves por oleaje en Almería y Granada con viento de hasta 70 km/h, y amarillo junto a Málaga y Cádiz

Archivo - Aviso amarillo en Cádiz por viento (imagen de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 19 de marzo, avisos de nivel naranja por fenómenos costeros en Almería y Granada, y de nivel amarillo por este mismo fenómeno meteorológico en ambas provincias junto a Cádiz y Málaga. Asimismo, la jornada también contará con aviso amarillo por viento en Almería y Cádiz.

Según ha reflejado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el nivel naranja por oleaje se activará a partir de las 18,00 horas hasta la medianoche tanto en la costa granadina como en el Poniente y en Almería capital. En ambas localizaciones se espera que sople viento del este y nordeste de 60 a 70 kilómetros por hora (fuerza 8) y olas de tres a cuatro metros.

Asimismo, la jornada también estará marcada por el aviso amarillo por fenómenos costeros en Almería, concretamente en la capital y las zonas del Poniente y el Levante. Los avisos entrarán en vigor a partir de las 4,00 de la madrugada y finalizará, por un lado a las 18,00 horas en las áreas del Poniente y la capital, y por otro lado, al termino del día en el Levante almeriense. En estas ubicaciones se espera viento del este y nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de tres a cuatro metros.

Por otro lado, en Cádiz permanecerá activado el nivel amarillo por oleaje tanto en el litoral gaditano como en la zona del Estrecho desde las 15,00 horas hasta la medianoche, donde el viento de Levante alcanzará de 50 a 61 km/h. Siguiendo por la provincia de Granada, la Aemet mantendrá activo el aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 4,00 horas hasta las 18,00 horas en la costa granadina, con viento del este y nordeste de 50 a 60 km/h y olas que podrán llegar hasta los tres y cuatro metros de altura.

Por último, Málaga también contará con la presencia de fuerte oleaje en las zonas de la Axarquía y Sol y Guadalhorce, desde las 18,00 horas hasta el término de la jornada, contando así con viento del este con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de entre tres y cuatro metros.

En cuanto a los vientos, los avisos amarillos estarán vigentes en la zona del Poniente y Almería capital desde las 4,00 horas de la madrugada hasta la medianoche del viernes, donde el viento alcanzará rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, de componente este.

Siguiendo con este mismo fenómeno meteorológico, la provincia de Cádiz también permanecerá bajo el nivel amarillo en las áreas del Estrecho, la campiña y el litoral gaditano desde las 15,00 horas hasta las 00,00 horas, con rachas de viento máximas de hasta 80 km/h.