Aviso naranja este lunes por lluvias en Sevilla y Huelva y amarillo en Córdoba y Málaga con oleaje en la costa onubense

Archivo - Jornada con lluvia y viento en Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La previsión meteorólogica para el inicio de esta semana en Andalucía se encuentra condicionada por el paso de la borrasca 'Bruna', que deja avisos por lluvias en cinco provincias andaluzas --Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla--, mientras que fuertes vientos se harán notar en el litoral onubense a lo largo de la jornada del lunes 9.

Según ha recogido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, las alertas naranjas por lluvias afectarán a las comarcas onubenses de Aracena, Andévalo y Condado y el litoral, con una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado hasta las 12,00 horas. En el caso de Aracena, se prevé una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Asimismo, en Aracena desciende el nivel a amarillo previamente, desde el inicio del día hasta las 3,00 horas, con una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en doce horas. En cambio, en Andévalo y Condado la acumulación prevista es de 40 litros por metro cuadrado durante el resto del día. En las tres comarcas onubenses mencionadas se esperan tormentas desde el inicio de la jornada hasta las 12,00 horas.

La Sierra Norte de Sevilla es la comarca restante que activa el aviso naranja por fuertes lluvias desde las 3,00 horas hasta el final del día, con una precipitación acumulada idéntica a la zona onubense de Aracena. En las tres horas previas, el nivel desciende a amarillo, con una precipitación de quince litros por metro cuadrado a la hora y de 60 en doce horas, mientras que las tormentas cesan a las 12,00 horas.

Los avisos amarillos en la provincia de Cádiz por lluvias y tormentas afectan a la campiña y el litoral y al Estrecho y Grazalema, con una precipitación acumulada de quince litros en una hora hasta las 16,00 horas. Además, la Aemet ha indicado un aviso amarillo en Ronda en la misma horquilla horaria, pero con una precipitación acumulada de 60 litros en doce horas.

Por su parte, la campiña sevillana estará bajo nivel amarillo por lluvias y tormentas hasta las 12,00 horas, con una precipitación acumulada de quince litros en una hora. La comarca cordobesa de Sierra y Pedroches cierra los avisos amarillos por lluvia con un pronóstico de 40 litros de agua acumulada en doce horas.

Finalmente, la Aemet ha decretado aviso amarillo por oleaje y fuertes vientos en el litoral onubense hasta las 4,00 horas, con rachas máximas de componente sur de hasta 70 kilómetros por hora.

INSTRUCCIONES A LA CIUDADANÍA

Ante los avisos de lluvia y tormentas, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha recomendado en una nota extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad.

En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes. Es importante también retirar de balcones, patios y azoteas todos aquellos elementos que pueda arrastrar la lluvia y el viento y provocar accidentes. Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.

Para la jornada de este lunes se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas, que podrán ser persistentes en zonas de la mitad occidental de la comunidad y ocasionalmente "fuertes o muy fuertes" y acompañadas de tormentas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas sufrirán un ascenso, localmente con pocos cambios en el extremo occidental, y las máximas en ascenso en el tercio oriental y en descenso o sin cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente sur, con probables rachas ocasionalmente "muy fuertes" en el litoral atlántico de madrugada y en puntos de las Cordilleras Béticas durante el día.