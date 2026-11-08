Activada la fase de preemergencia del Plan de Inundaciones ante la borrasca Bruna

Archivo - Imagen de las lluvias en el Campo de Gibraltar que han dejado inundaciones en Algeciras. A 18 de octubre de 2026. - Nono Rico / Europa Press

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este domingo 8, como director del plan, la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI).

La medida se adopta ante la previsión de lluvias intensas y persistentes asociadas a la borrasca Bruna, que podrían provocar inundaciones locales y crecidas repentinas de ríos y arroyos, según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota.

La medida es preventiva. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través del 112, refuerza la vigilancia de los cauces y el seguimiento de las previsiones y de las posibles incidencias. El 112 coordina el intercambio de información con los servicios de emergencia y las autoridades de protección civil y mantiene informada a la población.

En contexto, el litoral de Huelva estará en aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora, desde las 20,00 y hasta las 04,00 horas del lunes. Desde las 21,00 se suman los avisos amarillos por lluvias y tormentas en Aracena, Andévalo y Condado, el litoral onubense y la Sierra Norte de Sevilla.

Se prevén hasta quince litros por metro cuadrado en una hora y, en Aracena y la Sierra Norte de Sevilla, hasta 60 en doce horas, con aviso amarillo por ese acumulado hasta las 03,00 horas.

El aviso naranja por lluvias indica un peligro importante. Las precipitaciones pueden causar daños graves, especialmente en las zonas más expuestas. Este nivel de aviso naranja estará vigente entre las 00,00 y las 12,00 horas en Aracena, Andévalo y Condado y el litoral de Huelva, con hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Desde las 3,00 horas, Aracena y la Sierra Norte de Sevilla tendrán aviso naranja por acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas. Hasta las 12,00 hay avisos amarillos por tormentas en las tres zonas de Huelva, la Sierra Norte y la campiña sevillana. En estas dos últimas también hay aviso amarillo por lluvias de hasta quince litros por metro cuadrado en una hora.

En la campiña y el litoral gaditanos y el Estrecho, los avisos amarillos por lluvias y tormentas se extienden hasta las 16,00 horas, con hasta quince litros por metro cuadrado en una hora. En Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga) hay aviso amarillo por lluvias hasta las 16,00, con hasta 60 litros en doce horas.

En Sierra y Pedroches (Córdoba) y Andévalo y Condado (Huelva) se prevén hasta 40 litros en doce horas, con aviso amarillo durante toda la jornada. En la costa de Huelva hay también un aviso marítimo por viento del sur de fuerza 7 durante la madrugada.

Asimismo, Aemet prevé que el episodio se prolongue al menos hasta el miércoles 11. En algunos puntos de Andalucía occidental podrían acumularse entre cien y 200 litros por metro cuadrado a lo largo del episodio.

Para el martes, la previsión contempla rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en zonas de Andalucía occidental y del Estrecho. En la costa occidental andaluza se esperan olas cercanas a los cuatro metros. La Agencia de Emergencias de Andalucía llama a extremar la prudencia y evitar los desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.

Si es imprescindible conducir, hay que consultar el estado de las carreteras, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca se debe cruzar una zona inundada, ni a pie ni en vehículo. Tampoco se debe estacionar ni acampar junto a ríos, arroyos o ramblas, aunque estén secos, por el riesgo de crecidas repentinas. Si el agua empieza a entrar en la vivienda, hay que subir a las plantas superiores y evitar sótanos y garajes.

Si hay tormenta, conviene alejarse de árboles aislados y objetos metálicos. Durante el temporal marítimo, hay que evitar espigones y paseos expuestos al oleaje. La EMA recomienda seguir los avisos oficiales y las indicaciones de las autoridades. En caso de emergencia, hay que llamar al 112, gratuito y disponible las 24 horas. Toda la información de avisos e instrucciones pueden consultarse en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía ('https://ema112andalucia.es/').