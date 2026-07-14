Aviso naranja este miércoles en Almería y Granada y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga por temperaturas de hasta 40ºC

Archivo - Varias personas se protegen del sol con sombreros en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 15 de julio, aviso naranja por calor en las provincias andaluzas de Almería y Granada y alerta amarilla en Córdoba, Jaén y Málaga, por temperaturas que podrían alcanzar hasta los 40 grados.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, la comarca almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez y la zona granadina de Guadix y Baza se encontrarán bajo nivel naranja por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas, con una temperatura máxima de 40 grados.

Por su parte, Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), la Cuenca del Genil (Granada), Antequera (Málaga), la campiña cordobesa y las zonas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir de Jaén se encontrarán en aviso amarillo en el mismo tramo horario por temperaturas que podrían alcanzar los 39 grados.

Además, en Sol y Guadalhorce (Málaga) se esperan temperaturas máximas de 38 grados que podrían ascender hasta los 40 en el interior, mientras que en zonas interiores de la comarca malacitana de la Axarquía se esperan hasta 36 grados.

Para la jornada de este miércoles, la Aemet ha pronosticado cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, sin descartar tormentas ocasionales, además de polvo en suspensión en la vertiente mediterránea.

Por su parte, las temperaturas se encontrarán en ascenso, con un incremento más acusado para las máximas en la vertiente atlántica, mientras que los vientos soplarán flojos variables.

VIGILAR A NIÑOS, ANCIANOS Y ENFERMOS

Por su parte, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, pide extremar la vigilancia en niños, ancianos y enfermos crónicos ante los avisos meteorológicos por calor activos en Almería y Granada para el miércoles.

Ante los avisos meteorológicos por calor, la EMA ha señalado que es "fundamental beber agua de forma periódica y continua, cada dos horas como máximo, aunque no se tenga sensación de sed". En cuanto a la hidratación, hay que prestar especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños, asegurarse de que beben mucha agua y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Asimismo, se recomiendan durante estos días de altas temperaturas las comidas ligeras, frías y frescas, evitando "las copiosas y muy calientes y el consumo de alcohol". De este modo, la EMA ha aconsejado cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol durante las horas de más calor y usar el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

En esta línea, han añadido que hay que evitar salir a la calle en las horas centrales del día, y cuando haya que hacerlo se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. "Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados", han precisado.

Asimismo, han concretado que se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. En suma, han señalado como "muy importante" no dejar nunca a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento. Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 112, gratuito, multilingüe y activo las 24 horas todos los días del año.