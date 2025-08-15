Aviso rojo por calor este sábado en Sevilla con máximas de 44 grados y naranja o amarillo en el resto de Andalucía

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor vuelve a azotar con fuerza a la región andaluza, dejando activado para este sábado el aviso rojo por temperaturas extremas en la provincia de Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 44 grados. En el resto de Andalucía, se mantendrá el aviso naranja en distintos puntos de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, mientras que en Almería y Málaga se activará el aviso amarillo.

Según ha informado la Aemet en su página web oficial, consultada por Europa Press, estos avisos permanecerán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas. En Sevilla, la campiña estará en riesgo extremo por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 44 grados. Además, la alerta naranja afectará a la Sierra Norte y Sierra Sur, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 40ºC.

En las tierras gaditanas, la alerta naranja por calor estará presente en la campiña, donde los termómetros podrían llegar a alcanzar los 42 grados. En esta misma provincia, las comarcas de Grazalema y el litoral estarán bajo aviso amarillo por máximas de 38ºC y 37ºC, respectivamente.

Ya en Córdoba, el aviso naranja por altas temperaturas se activará en las comarcas de Sierra y Pedroches, así como en la Subbética, donde se esperan máximas entre los 41 y 43 grados. La misma alerta afectará a la campiña cordobesa, donde las temperaturas podrían alcanzar los 43 grados y, de forma puntual, llegar hasta los 44.

En el mismo tramo horario y con el mismo nivel de riesgo, Granada mantendrá activos los avisos por calor en la zona de la Cuenca del Genil, donde se espera que el termómetro alcance los 42 grados, y en la comarca de Guadix y Baza, con temperaturas de hasta 40 grados.

En Huelva, la ola de calor activará avisos de nivel naranja en varias zonas de Aracena y el Andévalo, donde se podrían alcanzar temperaturas de hasta 41ºC. Además, el mismo nivel de alerta se mantendrá en el litoral onubense, con máximas previstas de hasta 39 grados.

Por otro lado, se mantendrá activa la alerta naranja en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura, así como en el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 41 y 43 grados. Además, se decretará aviso amarillo en Capital y Montes, donde se prevén máximas de hasta 39ºC.

Por último, en Almería, la comarca del Valle del Almanzora estará bajo aviso de nivel amarillo, al igual que las comarcas malagueñas de Antequera y Ronda, donde se podrían alcanzar temperaturas de hasta 39 grados.