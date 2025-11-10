El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) prevé abrir el albergue para temporeros el 17 de noviembre

Reunión de la Comisión Local de Inmigración de Alcalá la Real. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) prevé que el albergue del Coto, para temporeros que llegan buscando tajo en la aceituna, abra sus puertas a partir del 17 de noviembre.

Una fecha acordada en la reunión que la Comisión Local de Inmigración ha celebrado este lunes para preparar el dispositivo de atención, presidida por el alcalde, Marino Aguilera, y con presencia de diferentes agentes implicados en la campaña de recogida de la aceituna.

También ha participado la concejala de Servicios Sociales, Mercedes Linares; la directora de Servicios Sociales, la educadora social de Inmigración y la mediadora intercultural de Jaén Acoge, así como representantes de Policía Local, Guardia Civil, Distrito Sanitario, hospital, Cáritas y las organizaciones agrarias Asaja y UPA.

El regidor ha trasladado a los asistentes los datos que se facilitaron en el Foro Provincial para la Integración de Personas de Origen Migrante, celebrado recientemente en Jaén, y sobre el que se articulan los distintos dispositivos locales de cara a la campaña de recogida, según ha informado en una nota el Consistorio.

La Comisión ha acordado que el albergue del Coto, que tiene 18 plazas, abra a partir del 17 de noviembre. Desde esa fecha, según ha precisado, "se pondrá a disposición de personas temporeras que se encuentren en situación regular y en búsqueda de empleo, a las que se ofrecerá pernoctación máxima de cuatro días, con servicio de lavandería, manutención y un pequeño kit de higiene personal".

El albergue estará atendido por Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá la Real, desde el que se ha añadido que también estarán disponibles los aseos del recinto ferial, hasta el cierre de campaña.

Durante el dispositivo, una mediadora intercultural de Jaén Acoge atenderá a personas temporeras y empresarios agrícolas para ponerlos en contacto. Será en la Casa de la Juventud y de lunes a viernesen horario de 9,00 a 13,00 horas. Cáritas, como todos los años, ofrecerá cobertura de ropa, calzado y alimentos.

Desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se ha comunicado que existe la plataforma Gestión de Empleo Agrario, para que los empresarios agrícolas demanden el número de temporeros que necesitan a lo largo de la campaña.

Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se intensificará la labor preventiva, así como la de acompañamiento a centros de salud y el propio albergue. Igualmente, han señalado la importancia de no dejar aceituna recolectada o herramientas a la vista para evitar robos.

El alcalde, que ha agradecido el esfuerzo de todos los agentes implicados en esta campaña, ha informado que "se espera que sea una campaña media". "La Comisión Local de Inmigración se reunirá en el caso de haber algún tipo de incidencia o problema, pues, como es habitual cada año, va a haber contacto fluido entre todos los miembros", ha concluido.