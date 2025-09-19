El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) realiza un diagnóstico al millar de árboles urbanos para minimizar riesgos

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha puesto en marcha una revisión de la seguridad del arbolado urbano para minimizar riesgos. Los trabajos se están llevando a cabo por primera vez en el municipio y los están ejecutando técnicos municipales junto con especialistas externos de Sanpe Ingenieros, empresa que ya ha realizado proyectos de referencia como la evaluación de riesgos en el Parque de El Retiro, en Madrid.

El objetivo de esta actuación, según se ha informado desde el Ayuntamiento, es disponer de un diagnóstico preciso sobre el estado de aproximadamente 1.000 árboles distribuidos en calles, parques y, especialmente, en aquellas zonas con mayor tránsito peatonal, juegos infantiles y espacios de alta concurrencia.

Para ello, además del análisis visual de síntomas, se están utilizando instrumentos de última generación como el resistógrafo, capaz de medir la resistencia interna de la madera.

El concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, ha destacado que este estudio permitirá "conocer con rigor el estado real de nuestros árboles, identificar riesgos y actuar con criterio técnico, combinando la conservación de nuestro valioso patrimonio verde con la seguridad ciudadana".

La información obtenida ofrecerá una visión individual y colectiva de la edad, estabilidad y posibles enfermedades de los ejemplares, lo que facilitará planificar futuras reposiciones y diseñar una estrategia de gestión adaptada a las condiciones extremas del clima local, que añade dificultad a la conservación de la vegetación urbana.