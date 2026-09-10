El Ayuntamiento de Baena (Córdoba) denegará la autorización para la instalación de la planta de biometano

Archivo - Plaza de la Constitución de Baena, con el Ayuntamiento al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baena (Córdoba) ha dado un paso importante para "poner fin a la incertidumbre y la polémica social" generada en los últimos meses en torno al proyecto de instalación de una planta de producción de biometano en los parajes de 'Amarguilla y La Pililla', ya que la alcaldesa, María Jesús Serrano, ha anunciado la convocatoria de una Comisión Informativa de Presidencia y de la Junta de Gobierno Local, el próximo miércoles 16 de septiembre, con "el objetivo de aprobar formalmente la denegación de la actuación extraordinaria en suelo rústico solicitada para la instalación de dicha planta".

Según informa el Consistorio baenense en una nota, con esta decisión, "se cierra este expediente en el Ayuntamiento y se da respuesta con hechos y contundencia administrativa a la inquietud manifestada por los vecinos y colectivos del municipio en los últimos meses".

Desde que se tuvo conocimiento de las pretensiones de la promotora, el equipo de Gobierno y el Ayuntamiento de Baena han mantenido una "postura vigilante en defensa de los intereses generales de los baenenses". Así las cosas, el Consistorio ya promovió y presentó en su día alegaciones técnicas exhaustivas contra el proyecto, exigiendo el máximo rigor y exigencia ambiental.

Asimismo, esta línea de trabajo culminó el pasado mes de junio en un Pleno municipal donde la Corporación aprobó por amplia mayoría, con los votos de PSOE, PP e IU, y el voto en contra de Vox, una moción en defensa de la unidad de acción por el bienestar vecinal. En aquel momento, la alcaldesa ya reiteró un mensaje de "absoluta tranquilidad" a la ciudadanía, advirtiendo que "ninguna decisión del gobierno municipal que comprometiese la salud y el futuro del municipio, se adoptaría sin escuchar a los vecinos y sin agotar todas las vías legales de oposición".

El expediente urbanístico ha seguido su curso reglado bajo la estricta supervisión de los servicios técnicos y jurídicos municipales. Ante la ausencia de pronunciamientos expresos en los plazos legalmente establecidos por la normativa autonómica de aplicación, la Ley Lista y su reglamento, y operando los silencios administrativos desfavorables correspondientes, tras decaer los plazos máximos de resolución del procedimiento, el Ayuntamiento de Baena "asume la competencia resolutoria para dictar la denegación del proyecto".

La comisión informativa de Presidencia, donde se encuentran representados todos los grupos políticos representados, dictaminará la resolución para pasar a continuación por la Junta de Gobierno Local, y aprobar así la denegación expresa de la autorización solicitada.

La alcaldesa, María Jesús Serrano, ha querido incidir en que este equipo de Gobierno siempre ha tenido claras sus prioridades. "Dijimos que íbamos a fiscalizar cada trámite, que presentaríamos alegaciones, que estaríamos al lado de nuestros vecinos y que actuaríamos con absoluta responsabilidad para proteger nuestra tierra", ha recordado la regidora.

"Con la convocatoria de esta Junta de Gobierno y la Comisión Informativa, una vez que se han cumplido los plazos, demostramos con hechos y resoluciones firmes que este Ayuntamiento protege el bienestar vecinal por encima de cualquier otro interés y cumpliendo el compromiso de que en Baena no se instalará ninguna industria que comprometa nuestra convivencia y nuestra salud", ha concluido Serrano.