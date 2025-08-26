El Ayuntamiento de Baena (Córdoba) intervendrá en el Castillo de Torreparedones con más de 77.000 euros

BAENA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baena intervendrá en el Castillo de Torreparedones en su apuesta por la restauración, conservación y puesta en valor de este importante enclave turístico. Una actuación que cuenta con la subvención de la Diputación de Córdoba, en la convocatoria de Subvenciones para la Conservación, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico-Artístico en la provincia.

Según ha informado el Ayuntamiento, el presupuesto es de 77.359,48 euros y la subvención de 50.000 euros. La intervención contempla intervenir en la Torre Norte, una estructura de más de seis metros de altura en grave riesgo de colapso debido a su pronunciado desplome hacia la ladera, y será objeto de un proyecto integral de estabilización para garantizar su conservación y la seguridad de los visitantes.

El proyecto busca preservar el valor histórico y arquitectónico de la fortaleza y comenzará con una excavación arqueológica liderada por un equipo multidisciplinar compuesto por arqueólogo y arquitecto, especializados en patrimonio histórico.

Esta fase tiene como objetivo identificar y analizar los restos de una posible muralla que habría actuado como contrafuerte, conectada a la torre. Se estudiarán con precisión las alineaciones, técnicas constructivas, materiales utilizados, periodos históricos, estado de la cimentación y el tipo de unión con la torre.

Los resultados de esta excavación proporcionarán información clave para definir con precisión las intervenciones posteriores. Una vez finalizada la excavación, se verificará la existencia de la muralla junto a la torre, cuya presencia ya fue sugerida por una cata previa. De confirmarse, se consolidará y recrecerá hasta la cota alcanzada en intervenciones anteriores, pudiendo colaborar en la estabilización de la torre.

CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS EMERGENTES

Posteriormente, se procederá a la consolidación de las estructuras emergentes; esto incluirá la eliminación de vegetación parasitaria, el retacado de las fábricas de piedra, inyecciones para estabilizar mampuestos y, en caso necesario, la reposición de las caras expoliadas con piedra de tonalidad similar a la original. Para distinguir las nuevas adiciones, se emplearán mampuestos de terminación más regular y se colocarán perfiles de plomo entre las fábricas original y restaurada.

También se consolidarán posibles pavimentos emergentes y se garantizará que la coronación de la muralla evite la acumulación de agua, aunque no se realizará una restitución volumétrica completa debido a la falta de información suficiente.

Para reforzar la cimentación, podrán realizarse inyecciones armadas de cemento, similares a las empleadas en la restauración de la Torre del Homenaje y el lienzo sur de la muralla del recinto occidental. Y se evaluará la situación definitiva de la torre, con el objetivo de retirar el apuntalamiento provisional y la demolición parcial del encepado de micropilotaje, minimizando el impacto visual sin comprometer la estabilidad.

FORO Y TERMAS

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha indicado que estas actuaciones en el Castillo se sumarán a las que comenzarán en breve y que tiene como objetivo la terminación de la restauración del foro y de la puesta en valor de las termas para que sean visitables.

"Seguimos apostando por proteger y dar a conocer el legado histórico de Torreparedones, convirtiendo el yacimiento en un referente cultural y turístico", ha expresado la regidora.