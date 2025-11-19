El Ayuntamiento celebra la primera jornada de 'Talento Talks' dentro de la semana 'Capital Talento Joven Córdoba'

El IES Galileo Galilei acoge la primera jornada de los 'Talento Talks', bajo el título 'Diversidad modo ON', dentro de la semana 'Capital Talento Joven Córdoba 2025'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este miércoles, en el IES Galileo Galilei, la primera jornada de los 'Talento Talks', bajo el título 'Diversidad modo ON', dentro de la semana 'Capital Talento Joven Córdoba 2025', en este caso con la 'influencer' Lgtbi Samantha Hudson como invitada. La de hoy ha sido la primera de las tres citas, organizadas junto a la Cadena Ser, que tienen como objetivo la reflexión y el debate entre los jóvenes de entre 16 y 25 años.

Según ha informado el Consistorio, todos los encuentros están moderados por la escritora cordobesa Alejandra Vanessa y los dos restantes serán este jueves 20 noviembre: 'Identidad y redes', con la historiadora y 'tiktoker' Sandri, la poeta Sara Buenno y el artista urbano 'Sake', en el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab, de 18,00 a 21,00 horas.

Y el viernes 21 de noviembre: 'Creación y acento', con los bailaores Alberto Sellés y Rubén Molina, junto a la guitarrista Teresa Guitar, en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, de 10,00 a 13,00 horas.

La teniente de alcalde y delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha estado presente en la grabación del pódcast de Los 40, donde ha recalcado que "esta es una oportunidad única para dar voz a diferentes realidades, desde la diversidad hasta la identidad, pasando por la creación artística".

"Para nosotros es muy importante acercar a los jóvenes a ejemplos en los que se vean representados y en los que puedan inspirarse, como los protagonistas es estas tres citas, que nos permiten acercarles temáticas diferentes de una forma atractiva", ha señalado.

APOYO DE LA JUNTA

También ha estado en el IES el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en la provincia, Diego Copé, quien ha destacado "la importancia de fomentar programas de esta índole, visibilizando el talento joven que posee a día de hoy Córdoba".

Copé ha puesto a disposición de la Delegación de Juventud los centros educativos, dado que "no existe mejor espacio para difundir actividades como las que acogerán el IES Galileo Galilei, el CPM Músico Ziryab o el CSM Rafael Orzoco". "Jornadas como esta son el claro ejemplo de los aspectos positivos que trae consigo la colaboración institucional", ha valorado.

Los 'Talento Talks' forman parte de la semana 'Capital Talento Joven Córdoba 2025', organizada por la Delegación de Juventud, que celebrará el Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España el 21 y 22 de noviembre en el Palacio de Congresos, donde también tendrá lugar el III Festival Planneo Flamenco y se entregarán los premios de la Copa España Creativa, el sábado 22.

La semana terminará con el concierto de Santa Cecilia, de la banda de Música María Santísima de la Esperanza, el domingo 23 de noviembre, a las 11,30 horas, en el Quiosco Joven.