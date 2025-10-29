El Ayuntamiento de Córdoba activa un dispositivo preventivo de Policía Local ante los riesgos por las fuertes lluvias

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha activado un dispositivo de vigilancia y prevención de Policía Local ante el aviso naranja decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes lluvias a lo largo de este miércoles en la capital cordobesa en donde, según las previsiones, se prevén lluvias intensas y persistentes con posibilidad de acumulados de hasta 50 litros por metro cuadradro en una hora y cien en 12 horas.

Según ha informado el Consistorio, el dispositivo de Policía Local previsto contempla, entre otras actuaciones, la vigilancia de vados, arroyos y zonas inundables --Cañada Real Soriana, Arruzafilla, entorno de Arroyo Pedroche--, de accesos a barriadas periféricas y caminos rurales, así como de calles con riesgo de acumulación de agua --Avenida de Libia, Torrecilla, zona del Patriarca, Polígono Chinales-- y la coordinación con los efectivos de Protección Civil para el apoyo en las labores de señalización y asistencia.

De la misma manera, y ante el riesgo previsto, se contemplan, siempre y cuando fuera necesario, el control y cierre preventivo de pasos subterráneos o zonas anegables de la capital.

A lo largo de todo el día se mantiene un seguimiento meteorológico continuo con la Aemet, medida que se aconseja igualmente a la ciudadanía ante cualquier tipo de actividad en la vía pública. Este dispositivo está operativo durante toda la jornada y mientras se mantenga el aviso nivel naranja por parte de la Aemet.

Las medidas contempladas en él se unen a las que se han adoptado en la mañana de este miércoles, con aviso nivel amarillo por fuertes rachas de viento, y que han consistido en el cierre de parques públicos, así como de espacios municipales como el Real Jardín Botánico, el Alcázar de los Reyes Cristianos y el Zoológico de la capital.