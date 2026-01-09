El Ayuntamiento de Córdoba acude a Fitur para consolidar la oferta de la ciudad y atraer a turistas religiosos y 'slow'

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, informa sobre la programación municipal en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha informado este viernes sobre la programación municipal en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero, a la que acude la ciudad con una estrategia de promoción basada en "consolidar aquello que ya nos identifica y hace únicos, como es el segmento cultural y la oferta de cuatro patrimonios de la Humanidad", así como "ahondar en segmentos que están dando muy buenos resultados y que ya nos están situando como referente a nivel nacional e internacional, como la gastronomía y congresos", y atraer a los turistas que buscan experiencias religiosas y espirituales y turistas 'slow', que "buscan la pureza del destino".

En una rueda de prensa, la concejal ha destacado que van "con el objetivo de seguir ampliando y avanzando en la búsqueda de oportunidades para el sector turístico córdobés y seguir consolidando la marca y la ciudad de Córdoba como destino turístico de referencia", de manera que también se fijan "poner el foco" en que "Córdoba es una ciudad visitable los 365 días del año" y que "no es una ciudad de paso".

En relación con los segmentos gastronómicos y MICE, la edil ha aseverado que "son dos nichos que contrarrestan la desestacionalización del turismo, porque tienen un perfil de turista con un alto nivel económico", subrayando que "se basa fundamentalmente en la búsqueda de la calidad, de la exclusividad y la autenticidad y Córdoba lidera también a nivel regional". Dentro del sector MICE van a "establecer alianzas con entidades que reúnen a las principales asociaciones del sector y presentar también las oportunidades congresuales que va a tener la ciudad para el año 2026".

Igualmente, Aguilar ha remarcado que van a seguir "reforzando la identificación como un destino accesible", para lo cual desde la Delegación de Inclusión se ha realizado "una magnífica labor para preparar a Córdoba como ciudad accesible, que garantiza una experiencia inclusiva y de calidad para todos los visitantes y porque este perfil de turista nos interesa también, porque amplía el mercado y da también unas nuevas oportunidades estratégicas".

Por otra parte, la concejal ha comentado que van a empezar a "trabajar en el desarrollo de una planificación estratégica futura en dos segmentos, como son el turismo religioso, que es una tendencia actual que está teniendo un crecimiento vertiginoso y donde Córdoba también tiene mucho que contar y donde la ciudad también gana competitividad porque es un destino de diálogo cultural e interreligioso", a lo que ha agregado que "ese turista viene buscando exclusividad, cultura y diversificación de experiencias", de modo que "Córdoba puede convertirse también en un destino clave en este segmento", ha afirmado.

Asimismo, ha apuntado que buscarán "alianzas con el turismo premium y de excelencia, el turista de alto nivel que busca entornos tranquilos, experiencias auténticas, que elige turismo 'slow' y que busca la pureza del destino", espacio donde "Córdoba también tiene una gran oportunidad", ha declarado Aguilar.

EN EL PABELLÓN DE ANDALUCÍA

Entretanto, la delegada de Turismo ha señalado que el estand estará ubicado en el pabellón de la Junta de Andalucía, con una superficie de unos 138 metros, con tres zonas: de presentaciones, de trabajo y un espacio privado. Y el reclamo publicitario irá acompañado de la marca Andalucía, para "aprovechar el posicionamiento que tiene ya la marca, muy positivo a nivel nacional e internacional", y que "todo turista que quiera sentir el sur sepa que la cultura andaluza se vive en el destino Córdoba", ha ensalzado.

Además, ha avanzado que han trabajado en una agenda de unas 20 reuniones profesionales e institucionales, "de un alto nivel profesional y donde va a primar la calidad", para "dar respuesta a una estrategia que vendrá definida por la captación y el desarrollo de proyectos mayoristas nacionales", a la vez que se reunirán "con empresas especializadas en circuitos y que desarrollan paquetes para que integren a la ciudad", así como con "operadores de turismo religioso para empezar ya a trabajar" y con "operadores premium".

Y este año como novedad, junto a la agenda de miércoles a viernes destinada a la parte profesional, con unas 30 presentaciones y demostración gastronómica con Hostecor, el fin de semana, "donde se llega directamente al público final", el estand de Córdoba va a estar dinamizado con talleres de artesanía, degustaciones gastronómicas y pases de moda flamenca, con el objetivo de "atraer la atención a los visitantes que van a disfrutar de esta edición de Fitur", ha subrayado.