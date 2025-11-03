El Ayuntamiento de Córdoba adjudica por más de 100.000 euros la mejora de accesibilidad en Jardines de la Agricultura

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha adjudicado el contrato relativo a la obra del proyecto de mejora de la accesibilidad en el entorno de los Jardines de la Agricultura, por un importe de 109.323 euros.

En rueda de prensa, Torrico ha explicado que va a consistir en reformar la pavimentación y la señalización de los 12 pasos de peatones para la accesibilidad desde la estación del AVE hasta la Avenida de los Mozábares, para "favorecer el tránsito de personas con movilidad reducida y visual en cumplimiento de la normativa vigente".

Igualmente, se ha acordado la estimación de alegaciones formuladas por Adif y la aprobación definitiva del proyecto de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta del sistema local viario de Olivos Borrachos, con un pago a Adif de unos 440.000 euros para la expropiación del tramo situado entre el lado izquierdo de la vía de la línea de AVE en la prologación de la calle José Alcaide Irlan, en el barrio de Olivos Borrachos, "para que el Ayuntamiento pueda hacer una plaza pública para disfrutar todos los vecinos", ha resaltado.

Al respecto, el concejal ha declarado que "como la prioridad es el bienestar de los vecinos, hemos acordado ese pago, aunque esperábamos otra actitud por parte de Adif" en este caso.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Además, se ha aprobado el proyecto del reglamento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Córdoba, "que actualiza y moderniza la forma en la que el Ayuntamiento se relaciona con los niños y adolescentes, dando cumplimiento a la Ley Andaluza de la Infancia y la Convención de los Derechos del Niño", de forma que "en este Consejo también se hará una Córdoba más inclusiva contando con la opinión de los más jóvenes".

Asimismo, ha recibido el visto bueno el proyecto del reglamento de funcionamiento de la Casa de la Solidaridad, con las normas y gestión de uso, en el antiguo cuartel de Lepanto, tras "las aportaciones de asesoría jurídica y de las propias entidades sociales" para regular los espacios y distribución entre las distintas ONG.

También ha salido adelante la convocatoria del I Concurso de Escaparates 'Julio Romero de Torres', de la Delegación de Cultura, basado en la obra del pintor, con unos premios por importe de 6.000 euros para "el escaparatismo, junto con jóvenes creadores cordobeses, en colaboración con los distintos comercios", ha indicado el portavoz, para agregar que habrá una exposición pública y visita del jurado hasta el domingo 16 de noviembre.

OBRAS EN SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA

Y se ha adjudicado el contrato relativo a la obra de reforma de la calle Manifestación de San Rafael de la Albaida, por una cuantía de 400.605 euros, de manera que se van a mejorar los acerados y el alumbrado, con 17 farolas de LED, tras las 12 actuales "con tecnología antigua", ha precisado Ruiz Madruga, destacando que, ante la demanda del barrio, "se van a retirar los postes de hormigón y de madera de varias calles del barrio, aprovechando esta reforma integral".

De igual modo, ha indicado que se va a mantener el arbolado existente, apuntando que "no se puede plantar arbolado nuevo o más arbolado porque compromete los servicios que hay debajo", al tiempo que ha avanzado que está a punto de terminar la redacción del proyecto de la calle Representación, donde "se va a construir acerado que no existe, se van a generar plazas de aparcamiento en batería y una reforma también muy importante".