Ayuntamiento de Córdoba aprueba ayudas por borrascas: hasta 2.000 euros para afectados y 30.000 para hoteles

El Palacio Municipal de Vista Alegre acogió a los vecinos de las zonas cercanas al aeropuerto de Córdoba que tuvieron que ser desalojadas por riesgo de inundaciones a consecuencia de las intensas lluvias. - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho balance este jueves de los daños causados por las borrascas continuas desde final de enero y principio de febrero, que han provocado distintos daños por los que ofrecerán ayudas de un máximo de 2.000 euros por persona a quienes se han visto afectados por las inundaciones, así como a los hoteles, con hasta 30.000 euros, por los efectos del temporal y el cierre de comunicaciones, especialmente en trenes por el siniestro de Adamuz y el cierre del aeropuerto, con sus consecuencias sobre todo en el turismo.

En una rueda de prensa, el regidor ha advertido de que el último mes ha sido "tremendamente duro para todos, por dos sucesos que nos han marcado en lo personal y también nos han puesto a prueba en cuanto a la capacidad de respuesta y organización, como han sido las dos emergencias de primer nivel, con el accidente ferroviario de Adamuz y la sucesión de borrascas en las últimas semanas con importantes crecidas del río, con inundaciones, incluso de arroyos, y con muchos daños en la ciudad".

Ante ello, ha explicado que el plan de recuperación tiene una parte importante destinada a las personas que han sufrido los efectos del tren de borrascas, que se van a coordinar a través de la Delegación de Servicios Sociales dirigida por Eva Contador, "apostando por la máxima agilidad administrativa con un procedimiento abreviado de tramitación de las ayudas de emergencia social", de forma que "se sacan de las ayudas de emergencia social ya contempladas un paquete especial con una tramitación mucho más agil para que puedan llegar rápidamente".

Así, ha resaltado que las ayudas van a contemplar un máximo de 2.000 euros por persona, que "van a ser compatibles con otro tipo de ayudas de otras administraciones y tampoco van a tener en cuenta el requisito de renta". El montante total del que se dispone, "que sabemos que no se va a agotar", es de 1,7 millones de euros.

En este caso, los conceptos que se contemplan son los alojamientos transitorios por las inundaciones, "sólo para los afectados por primera vivienda", dado que "los que se refieran a segunda vivienda, se derivarán a ayudas estatales"; las obras estructurales en vivienda; suministros; enseres; electrodomésticos de primera necesidad; farmacia, u ortopedia, todo ello "en la medida de nuestras posibilidades, porque esto es un presupuesto municipal, llegamos hasta donde llegamos", ha aclarado.

EL TURISMO

En cuanto a la situación generada por el siniestro ferroviario y la incidencia de las borrascas en las distintas vías de tren, el cierre del aeropuerto y la afección de las carreteras, el alcalde ha destacado que ha sido un mes "prácticamente incomunicados", siendo "un drama, pasando ya de lo humano a la parte económica y especialmente en un sector como es el turismo, que es nuestra principal industria".

Además, ha comentado que aunque las comunicaciones ferroviarias se han recuperado, "no están desde luego ni mucho menos al 100% de su capacidad y al 100% de su eficiencia". De ahí que dirija su mirada al sector turístico, "que a lo largo de este mes ha visto cómo se cancelaban miles de reservas y pernoctaciones en la ciudad", de modo que desde el gobierno local se va a impulsar una línea de ayudas directamente destinadas a "paliar estos efectos negativos, en la medida de nuestras posibilidades".

En este sentido, ha indicado que el plan de recuperación cuenta con un eje centrado en las pymes y autónomos del sector hotelero y está dotado inicialmente con una cuantía de 250.000 euros ampliables hasta 560.000 euros, "para las pequeñas y medianas empresas responsables de alojamientos hoteleros registradas en Córdoba y que estén inscritas y dadas de alta en el Registro de Turismo de Andalucía".

Para ello se distinguen varias categorías de ayudas que "contemplan dos variables", como son el número de plazas que tiene cada establecimiento y la categoría, de manera que en hoteles la ayuda máxima será de hasta 30.000 euros para establecimientos hoteleros de más de 120 plazas, siendo en los de una estrella hasta un máximo de 24.000 euros; de dos estrellas, hasta 27.000 euros, y de tres estrellas o más hasta 30.000 euros.

De hasta 20.000 euros de ayuda para hoteles de entre 120 y 60 plazas, ambas inclusive, siendo en los de una estrella la ayuda máxima de 16.000 euros; dos estrellas, 18.000 euros, y tres o más estrellas, un máximo 20.000 euros. Para establecimientos de entre 59 y 30 plazas, hasta 12.000 euros de ayuda máxima, con 11.000 euros para los de dos estrellas, y un máximo de 10.000 euros para los de una estrella.

Para hoteles de menos de 30 plazas, el máximo será de 7.000 euros, con 6.000 euros para los de dos estrellas y 5.000 euros para los de una estrella. Las pensiones y hostales tendrán hasta 3.000 euros por establecimiento de más de 30 plazas y hasta 2.000 euros para pensiones y hostales de menos de 30 plazos. Y en albergues habrá una ayuda de hasta mil euros por establecimiento.

Al respecto, los gastos subvencionables son "los gastos corrientes y de funcionamiento, así como otros afectos a la actividad empresarial en los que hayan incurrido para el ejercicio de su actividad empresarial en la ciudad, realizados y pagados en el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026".

Entre dichos gastos, "cuotas de la seguridad social de las personas socias o comuneras promotoras de estas entidades, de personas contratadas por cuenta ajena y de autónomos colaboradores, cuotas mensuales de arrendamiento de local establecimiento, cuotas mensuales de préstamo hipotecario sobre bienes muebles e inmuebles afectos a la actividad económica, cuotas mensuales de suministro de electricidad y gas natural, en los que figure como titular la empresa solicitante y el domicilio del inmueble se corresponda con la dirección del centro de trabajo de la ciudad, y gastos realizados por empresas externas referentes a asesorías fiscales, laborales, contables, limpiezas e instalaciones, centros de trabajo, lavandería, mantenimiento de ascensores, calderas, etc".

En palabras del primer edil, "en estos dos meses son miles las anulaciones de reservas que estamos observando y que no podemos soportar como ciudad sin ayudar a quienes están sufriendo estas circunstancias".

LOS PLAZOS

Además, Bellido ha remarcado que "esto suma" y quieren "hacerlo en colaboración con los planes que se van a poner en marcha, tanto por la Junta de Andalucía, como por el Gobierno de España", citando de ejemplo el plan Actúa de la Junta de Andalucía con más de 1.700 millones de euros para "ayudar a todos los damnificados por los efectos de las borrascas".

En cuanto al plazo para las ayudas, el regidor ha precisado que "la más rápida va a ser la de servicios sociales, porque realmente la convocatoria entra dentro de la gestión de los fondos habituales". En relación a la de los hoteles, "ya está el borrador de las bases, hay que hacer la modificación presupuestaria y hay que aprobarlo en el Imdeec", por lo que "todavía quedará en torno a algo más de un mes para sacar la convocatoria pública, porque los pasos administrativos son los que son", ha expresado.

(EP)