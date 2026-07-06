El Ayuntamiento de Córdoba aprueba convenio con la Biblioteca Nacional de España para una exposición de Luis de Góngora

Miguel Ángel Torrico, Isabel Albás, Miguel Ruiz Madruga y Julián Urbano. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y los delegados de Cultura, Infraestructuras y Fiestas y Tradiciones, Isabel Albás, Miguel Ruiz Madruga y Julián Urbano, respectivamente, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, entre ellos un convenio con la Biblioteca Nacional de España para la organización conjunta de la exposición 'En forma peregrina. El Polifemo y las Soledades de Góngora (1612-1927)', que se celebrará en la citada biblioteca del 18 de febrero al 30 de mayo de 2027, con motivo del cuarto centenario de la muerte del poeta y dramaturgo cordobés Luis de Góngora.

En una rueda de prensa, la concejal ha detallado que que "es una muestra comisariada por el especialista Rafael Bonilla Cerezo, profesor de las universidades de Córdoba y Ferrara en Italia, con el propósito de reactivar desde una perspectiva rigurosa e innovadora el universo poético y simbólico de Luis de Góngora a través de ediciones originales, publicaciones y obras de arte procedentes de artistas y colecciones europeas, donde se evidencia la gran influencia ejercida por Góngora desde su época hasta el siglo XX y con especial mención a la generación del 27".

Al hilo, ha explicado que "el recorrido de la exposición presentará primeras ediciones, obras de arte y piezas de arqueología, entre otras, que muestran al poeta cordobés como figura crucial del Siglo de Oro y del Barroco, una auténtica bisagra entre la tradición clásica y el mundo moderno", a lo que ha agregado que "la exposición representa una oportunidad fundamental para impulsar y consolidar la ciudad de Córdoba como referente cultural".

Al margen de esta muestra, el Ayuntamiento desarrollará actividades en 2027 con motivo del cuarto centenario de su muerte, y se hará también dentro de la Capitalidad del Mediterráneo de la Cultura y el Diálogo de 2027, donde habrá un eje temático concreto de Góngora.

CÓRDOBA ROMANA

Por otro lado, se ha adjudicado por 35.000 euros el contrato de los servicios necesarios para la realización de un audiovisual inmersivo sobre la exposición 'Córdoba Romana. La ciudad oculta', que se podrá disfrutar del 5 de noviembre de 2026 al 7 de febrero de 2027 en la Sala Vimcorsa, con una duración de entre tres y ocho minutos, con imágenes basadas en un modelo 3D sobre la Córdoba romana, siendo "un complemento imprescindible para dicha exposición", ha valorado la edil.

Y se han adjudicado los servicios necesarios para la redacción del proyecto de diseño, dirección facultativa de ejecución, suministro para la fabricación e instalación de elementos museográficos, transporte, seguro, montaje y desmontaje, y vigilancia y seguridad de la exposición 'Córdoba Romana. La ciudad oculta', Lote 1.

COMERCIO, FERIA Y OTROS PUNTOS

En materia de comercio, se han concedido las subvenciones de la convocatoria para la promoción y dinamización del comercio de cercanía 2026. También se ha aprobado el proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para apoyar los gastos derivados de la instalación y montaje de casetas a cargo de asociaciones, entidades y colectivos en el recinto ferial con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, entre otros puntos.

Igualmente, ha recibido el visto bueno el expediente de contratación relativo a la obra de instalación de alumbrado público en el aparcamiento de la calle Deán Francisco Javier de Córdoba, que comparten vecinos del Barrio del Naranjo y vecinos de Mirabueno. El presupuesto base de licitación es de 111.845 euros y el plazo de ejecución estimado, una vez se firme el acta de replanteo, es de tres meses.

Al respecto, el concejal Ruiz Madruga ha afirmado que "ha sido un proyecto muy demandado por todos los vecinos de la zona y del que se va a poder dar cumplimiento en los próximos meses de este año".

Asimismo, se ha adjudicado el contrato del servicio para la redacción y elaboración del estudio integral del impacto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).