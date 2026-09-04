El Ayuntamiento de Córdoba aprueba más de 1,1 millones de euros para proyectos de Igualdad y Cooperación Internacional

La delegada de Igualdad, Marián Aguilar (dcha.), y la delegada de Cooperación y Solidaridad, Narci Ruiz. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado de forma definitiva la resolución de las convocatorias de subvenciones de las delegaciones de Igualdad y de Cooperación y Solidaridad correspondientes al ejercicio 2026, con una cuantía total de 1,1 millones de euros.

Según ha informado la delegada de Igualdad, Marián Aguilar, acompañada por la delegada de Cooperación y Solidaridad, Narci Ruiz, "la igualdad no es un discurso, sino que la igualdad se tiene que construir con recursos, con proyectos y con políticas públicas", y ese es "el compromiso del Ayuntamiento" de Córdoba, que ha puesto en marcha una partida presupuestaria de más de 99.000 euros y para 49 proyectos de igualdad.

Entre las prioridades de esta convocatoria está "apoyar proyectos para prevenir la violencia de género", para fomentar el "uso de responsable de las redes sociales, la prevención de la ciberviolencia, la las relaciones igualitarias y a la educación emocional y el pensamiento crítico", ha dicho la responsable del área.

Igualmente, ha agregado, con esta línea de subvenciones se busca "poner en marcha proyectos para una igualdad para todas, sobre todo para aquellas mujeres de especial vulnerabilidad", motivo por el que esta incorpora proyectos que van dirigidos a trabajar con mujeres con discapacidad intelectual, mujeres con daño cerebral adquirido, mujeres con problemas de salud mental, fibromialgia o mujeres migrantes". También se destinarán recursos a proyectos dirigidos específicamente a mujeres víctimas de alto riesgo de género y a proyectos para erradicar y prevenir la explotación sexual.

Para concluir, Marián Aguilar ha destacado la labor del movimiento asociativo para poner en marcha estos proyectos.

Por su parte, la delegada de Cooperación y Solidaridad, Narci Ruiz, ha informado sobre la culminación del reparto de la totalidad del presupuesto anual de su área para 2026, alcanzando una inversión global que supera los 1,08 millones de euros.

Así, ha detallado que una de las líneas en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo "está destinada a proyectos de desarrollo en comunidades del Sur Global" y cuenta con "una dotación definitiva de casi 650.000 euro" para financiar "el trabajo de 12 organizaciones no gubernamentales" para el desarrollo de trabajos beneficiarios.

Los sectores actuación que se tocan con esta convocatoria son "la equidad de género, empoderamiento de las mujeres, soberanía alimentaria y desarrollo agrícola sostenible, salud integral reproductiva y comunitaria, educación para la primera infancia y protección infantil, energía sostenible y protección ambiental, gobernabilidad democrática y participación ciudadana", ha detallado.

Por último, Ruiz ha informado de la resolución de la convocatoria de Educación para el Desarrollo y la Justicia Global, "dotada con un presupuesto total de más de 200.000 euros, financiando de forma integral las iniciativas presentadas por once entidades sociales locales".

El objetivo de esta línea de ayudas es "fomentar una ciudadanía global activa, solidaria y crítica, capaz de reflexionar sobre los desequilibrios sociales globales y actuar localmente para transformar la sociedad hacia modelos más democráticos, más solidarios y, en definitiva, más justos". A todo ello se suma el fomento sostenibilidad ambiental y resiliencia frente al cambio climático, equidad de género, feminismo y prevención de la violencia, entre otros aspectos.