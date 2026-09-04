Moreno: "No a un modelo de financiación hecho a la medida de los intereses de la supervivencia de Sánchez"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (1d), el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c); y la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro (1i), durante el acto de inicio del curso político. A 04 de septiembre de 2026, en Al - Álex Zea - Europa Press

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este viernes el "no" de Andalucía a un nuevo sistema de financiación autonómica "hecho a la medida de los intereses de la supervivencia" del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Moreno y el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, han intervenido, en Alhaurín El Grande, en el ya tradicional acto con huevos fritos que el PP de Málaga organiza coincidiendo con el inicio del curso político.

Se ha pronunciado así el día que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), reunido en Madrid ha aprobado la propuesta de reforma de financiación autonómica, que ha contado con el rechazo de las comunidades del PP y de Castilla-La Mancha y Asturias, ambas del PSOE.

Juanma Moreno ha manifestado que la vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha acudido a esa reunión para "decir de una manera clara y contundente no al modelo de financiación impuesto por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), por el independentismo, al conjunto de los españoles, y no a la falta de igualdad entre españoles por vivir en territorios distintos".

Ha manifestado que España necesita un gobierno del PP para que el "agravio y maltrato" a Andalucía en materia de financiación autonómica "acabe cuanto antes".