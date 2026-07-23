El Ayuntamiento de Córdoba aprueba de modo definitivo el proyecto para explotación de recursos mineros en La Rinconada

Minuto de silencio de la Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba por las víctimas de la violencia de género de las últimas horas. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PP, PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Córdoba han aprobado de manera definitiva en el Pleno de este jueves, con la abstención de Hacemos, el proyecto de actuación en suelo rústico para la implantación de una explotación de recursos mineros en la zona de La Rinconada, que ya fue dictaminado por el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

En la sesión, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género de las últimas horas, PP, PSOE y Vox también han dado el visto bueno de manera inicial, con la abstención de Hacemos, al proyecto de reglamento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento, dictaminado por la Comisión de Derechos Sociales.

Asimismo, ha salido adelante, con voto a favor de PP y en contra de PSOE, Hacemos y Vox, la resolución de discrepancia entre los servicios administrativos del IMAE y la Intervención Municipal relativa a la aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones destinadas a ayudas a festivales y ferias culturales, con las críticas de PSOE y Hacemos por favorecer a los promotores de los festivales Córdoba Live y Califa Fest con 1,2 millones, pese a advertencias técnicas. El PSOE estudiará exigir responsabilidades contables ante el Tribunal de Cuentas.

Igualmente, se ha aprobado la revisión extraordinaria de tarifas para este ejercicio aplicables a la prestación del Servicio de Mercados Mayoristas --propuesto por el consejo de administración de Mercacórdoba y dictaminado por la Comisión de Presidencia, Políticas Transversales y Seguridad--.

Y se ha acordado el suplemento de crédito con destino a incrementar aplicaciones del Capítulo II por importe de 200.000 euros aprobado por el consejo rector del Imgema en sesión extraordinaria, así como la modificación del anexo de inversiones del presupuesto del Imgema aprobado por el consejo rector del Imgema, entre otros puntos abordados.

RECONOCIMIENTOS

En cuanto a las declaraciones institucionales, los cuatro grupos han acordado cuatro en memoria de la cineasta cordobesa Josefina Molina Reig; en memoria del exrector de la Universidad de Córdoba (UCO) y exconsejero de la Junta, José Carlos Gómez Villamandos; en apoyo a Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031, y con motivo de la consecución del Campeonato del Mundo por parte de la Selección Española de Fútbol.

En relación con la primera, el Consistorio manifiesta "el reconocimiento, la admiración y el agradecimiento de la ciudad" a Josefina Molina por "su extraordinaria contribución a la cultura, al cine español y a la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres". Se trasladan las condolencias de la Corporación Municipal a su familia, amistades y compañeros de profesión, así como a todas las personas que encuentran en su obra y en su trayectoria una fuente de inspiración.

Igualmente, se impulsarán, a través de la Gerencia de Urbanismo, los trámites necesarios para que la ciudad le dedique una vía pública, incorporando su nombre al callejero como reconocimiento permanente a su legado humano, artístico y social, a la vez que se insta a la Junta de Andalucía a promover la denominación de la Filmoteca de Andalucía como 'Filmoteca de Andalucía Josefina Molina', perpetuando así la memoria de una de las figuras más relevantes de la historia del cine andaluz y español.

Respecto a la segunda, se expresa el reconocimiento, la admiración y el agradecimiento de la ciudad a José Carlos Gómez Villamandos por "su extraordinaria contribución al sistema universitario del conjunto de España". Se trasladan las condolencias a su familia, amistades y compañeros, así como a toda la comunidad universitaria. Y se impulsan los trámites necesarios para que el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, el primer centro de estas características que se pone en marcha en España, lleve el nombre de José Carlos Gómez Villamandos.

En cuanto a la tercera, se resalta que el proyecto de Capital Europea de la Cultura en 2031 es de la ciudad de Granada y su provincia, pero "a su vez también es un proyecto compartido con todos los municipios e instituciones, asociaciones, colectivos de toda Andalucía", de forma que "es un proyecto abierto y plural en el que se necesita la implicación de todos".

Y sobre la cuarta, el Ayuntamiento expresa su felicitación a los jugadores, al cuerpo técnico y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el histórico título de Campeones del Mundo, al tiempo que la Corporación valora "el comportamiento ejemplar y los valores humanos encarnados por este equipo, que sirven como modelo e inspiración para los niños y jóvenes de la ciudad". Córdoba traslada con esta declaración su "reconocimiento y gratitud a una Selección que ha vuelto a hacer historia y de la que nos sentimos profundamente orgullosos".

LOS CINES DE VERANO

En el turno de ruegos y preguntas, uno de los temas ha sido el de los cines de verano, por el que el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha criticado "la negligencia" del alcalde, José María Bellido, por "haber facilitado una operación especulativa" después de renunciar el Ayuntamiento a ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre estos inmuebles "cuando podían adquirirse por 300.000 euros".

Apenas unos meses después, ha explicado, "el nuevo propietario ha planteado una nueva oferta por 850.000 euros, lo que supone un incremento de 550.000 euros", que, a juicio del PSOE, "evidencia una operación de altísima rentabilidad especulativa favorecida por la inacción del gobierno municipal". El edil ha exigido explicaciones al alcalde sobre una decisión que considera "gravemente perjudicial para los intereses de la ciudad", al tiempo que ha aclarado que los cines de verano no están inscritos como Bienes de Interés Cultural y, por tanto, "la administración autonómica no puede ejercer ese derecho".

Ante ello, el alcalde ha subrayado que "la Junta avanza en el proceso en colaboración con el Ayuntamiento", con "una hoja de ruta con seguridad jurídica", algo que "en un tiempo breve, en septiembre, se verá", para impulsar lo aprobado en el último Pleno.

De igual modo, el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha informado de que se ha firmado un decreto por parte del regidor inadmitiendo a trámite el escrito que presentaron los actuales propietarios donde se comunicaba esa compra-venta, todo ello "porque existe un informe jurídico de la jefa del departamento de Gestión" que advierte de que "no es conforme a derecho", de modo que "ni por la Ley de Patrimonio ni por la Ley de Arrendamiento, el Ayuntamiento se encuentra en condiciones de realizar ese derecho".

Así, ha abundado en que "se va a seguir la hoja de ruta" aprobada ya en el pasado Pleno, destacando que "las conversaciones con la Junta de Andalucía van por buen camino y estudian la fórmula por la cual podrían asumir ese derecho de tanteo y retracto para adquirirlos" por la vía patrimonial.

Entretanto, la portavoz de Vox, Marta León, ha vuelto a preguntar al gobierno local cuándo tiene previsto reponer las marquesinas de las paradas de taxi, una demanda que ya fue planteada en el Pleno del mes de mayo y que, "a día de hoy, continúa sin respuesta efectiva", ha dicho.