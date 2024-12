El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la OPE de 2024 con 218 plazas, 152 de turno libre, con refuerzo en Seguridad

CÓRDOBA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca; la teniente de alcalde delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, y el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, han informado este viernes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado la Oferta Pública de Empleo (OPE) del año 2024, que contará con un total de 218 plazas, 152 de turno libre y 66 de promoción interna, y "como siempre se hará un refuerzo bastante importante en la Delegación de Seguridad".

Así lo ha subrayado Bustos en una rueda de prensa, en la que ha detallado que se contará con 40 plazas para bomberos y 15 para Policía Local, así como otras 15 para ordenanzas y 14 de informadores tributarios, entre otras.

Además, la concejal ha indicado que siguen "esperando que, tal y como se comprometió el Gobierno central, en el año 2025 se retire la tasa de reposición, que es el tope a la hora de la creación de diferentes ofertas".

Mientras, ha elogiado que "la plantilla municipal se ha reforzado de una manera que no se ha visto en las últimas décadas, con un esfuerzo durante los últimos años, no solamente en este mandato, sino en el anterior", a la vez que ha aseverado que "ya no habrá ni siquiera plazas vacantes cuando finalice esta Oferta Pública de Empleo", de manera que "se alcanzan unos números prácticamente óptimos y así incluso han llegado a reconocerlo las secciones sindicales", a las que ha agradecido "su trabajo continuo".

Entre algunos datos, ha mencionado que en este último trimestre del año han hecho un llamamiento de casi un centenar de interinos, a la vez que han finalizado con el proceso de estabilización del Ayuntamiento, algo que "da fijeza al empleo de los funcionarios y al personal laboral".

CONVIVENCIA CIUDADANA

En relación a la Ordenanza reguladora de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos, que ha salido adelante de manera inicial en la Junta de Gobierno Local, Coca ha comentado que "se pueden presentar alegaciones" a este proyecto que "mejora la calidad de vida de los ciudadanos", al tiempo que ha resaltado "el compromiso por la convivencia". Espera que en unos seis meses esté aprobada de modo definitivo.

Al hilo de ello, el edil ha defendido que "la garantía de la calidad de vida va a tener su reflejo, que hasta ahora no lo tenía, en esta ordenanza", partiendo de la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de la Junta de Andalucía contra el botellón, a la vez que en la ordenanza se contemplan "peticiones de los vecinos que no estaban de forma directa, como puede ser evitar hogueras".

Las multas leves son hasta 750 euros; las graves, de 750 a 1.500 euros, y las muy graves, de 1.500 a 3.000 euros, dando "una herramienta fundamental como administración con la capacidad de requerir para la reposición de lo destruido", para lo cual ha puesto como ejemplo lo ocurrido hace unos meses en la fuente de la Plaza del Potro.

Y sobre las despedidas de solteros, el concejal ha apostado por "un turismo de calidad, que sea amable con los vecinos y que respete la tranquilidad de los vecinos". Así, uno de los aspectos que se recoge es "la prohibición de elementos sexuales que puedan ser ofensivos para terceros".

PLAN NORMATIVO DE 2025

En cuanto al Plan Normativo Anual aprobado en la sesión, se contemplan distintas normas, "algunas de carácter más técnico y otras con un trasfondo más político que se abordarán a lo largo del año 2025", ha indicado Torrico, precisando que se abordará la ordenanza reguladora de los mercados minoristas de abasto, la adaptación del Reglamento de Servicios Locales y Protección Civil a la nueva normativa, la normativa medioambiental, la ordenanza de vertidos y la normativa de Urbanismo.

Al respecto, ha indicado que "es un trabajo en paralelo a la redacción del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)", afirmando que "los estatutos de la Gerencia de Urbanismo tendrán un carácter mucho más integrador y cooperador con las delegaciones municipales"; se celebrará el día 23 de enero la Mesa de Veladores, en la que se abordará el proceso de renovación de la ordenanza, y se adaptará la ordenanza sobre instalación de ascensores en edificios, entre otras normativas.

Por otra parte, ha salido adelante un convenio con Canal Sur Radio y Televisión para la retransmisión y la participación en la Cabalgata de Reyes Magos de la ciudad en la tarde y noche del día 5 de enero.