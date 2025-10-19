El Ayuntamiento de Córdoba celebra un Encuentro de Networking en el marco del proyecto Impulsa Joyería

La Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy en un Encuentro de Networking el marco del proyecto Impulsa Joyería. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, con el apoyo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), ha celebrado un Encuentro de Networking de alto nivel en el marco del proyecto Impulsa Joyería de Córdoba, correspondiente a las ayudas ESAL 2024.

La jornada, desarrollada durante los días 16 y 17 de octubre, ha reunido en la capital a delegados de las Oficinas Comerciales de Andalucía Trade de países estratégicos para el sector, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El objetivo principal de este evento ha sido establecer relaciones económicas sólidas y duraderas, facilitando el contacto directo entre las empresas joyeras cordobesas y los mercados considerados prioritarios a nivel global.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha remarcado la importancia estratégica del sector joyero para la ciudad como "pilar histórico y de futuro para la economía de Córdoba, un emblema de nuestra artesanía y calidad".

Desde el Ayuntamiento y el Imdeec han concentrado "grandes esfuerzos en impulsar su buena marcha, apoyando su internacionalización y modernización". Para la Administración local, este encuentro "no es solo una jornada de trabajo, es una declaración de intenciones: queremos que la joyería cordobesa siga siendo referente mundial", ha señalado.

Las delegaciones internacionales han podido conocer de primera mano la dimensión completa del sector joyero de Córdoba. En la segunda jornada fueron recibidos en el Parque Joyero por el presidente de la entidad, Rafael Ruiz, el presidente de la Asociación Provincial de Joyeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano, y por la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent.

El programa de actividades llevado a cabo ha incluido una inmersión completa en el tejido productivo y formativo con visita a fábricas, donde los delegados internacionales se dividieron en grupos para visitar las instalaciones de empresas punteras como Alias Concept o Facet Jewellery Solutions, conociendo de cerca los procesos de fabricación y el diseño cordobés.

La expedición también ha realizado una visita a la Escuela de Joyería de Córdoba, donde pudieron comprobar la cantera de talento y la calidad de la formación especializada.

El encuentro ha culminado con una intensa sesión de Networking en formato B2B, donde las empresas joyeras cordobesas han tenido la oportunidad de mantener reuniones individuales y programadas --de 20 minutos cada una-- con los representantes de las Oficinas Comerciales.

Este encuentro ha contado con la participación de delegaciones de 18 mercados prioritarios, demostrando el amplio horizonte de exportación del sector: Alemania, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Emiratos Árabes / Arabia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Japón, México, Panamá, Polonia, Reino Unido, y República Checa.

El Ayuntamiento de Córdoba y el Imdeec mantienen el trabajo en la proyección internacional de los profesionales cordobeses, una constante que permite a la marca Córdoba generar empleo y consolidar un modelo de ciudad en pleno despegue