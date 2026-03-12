El ciclo Filmoteca Junior lleva a Córdoba una selección internacional de cine de animación

Fotograma de la película de animación 'Earwig y la bruja'. - FILMOTECA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, desarrolla en su sede de Córdoba el ciclo Filmoteca Junior, una propuesta dirigida al público infantil, juvenil y familiar con el objetivo de fomentar el acceso al cine entre los espectadores más jóvenes y promover la experiencia cultural compartida en sala.

Según ha informado la Junta en una nota, la programación, que se celebra todos los sábados a las 18,00 horas, se prolongará hasta el próximo mes de mayo con una selección de títulos de animación procedentes de distintas cinematografías internacionales.

A través de este ciclo, la Filmoteca refuerza su línea de trabajo orientada a la creación de nuevos públicos y a la difusión del patrimonio y la cultura cinematográfica entre las nuevas generaciones. La propuesta reúne producciones recientes junto a obras reconocidas de la animación contemporánea, configurando un recorrido diverso por distintas formas de narrar y de imaginar el mundo a través del cine.

Aventuras, relatos fantásticos y propuestas de gran sensibilidad visual y narrativa componen una programación pensada tanto para el disfrute del público infantil y juvenil como para su descubrimiento por parte de las familias.

Entre los títulos programados figuran 'Earwig y la bruja', que se podrá ver el 14 de marzo, una historia fantástica del Studio Ghibli sobre una niña huérfana que descubre sus propios poderes al llegar a la casa de una misteriosa bruja, y 'Pompoko', un clásico de la animación japonesa, que se proyectara el 21 de marzo y que combina humor y ecología en el relato de una comunidad de mapaches que lucha por proteger su bosque.

La programación continuará el 11 de abril con 'Diplodocus', una aventura animada protagonizada por un joven dinosaurio que emprende un viaje lleno de imaginación y descubrimientos, y el 18 de abril sigue con 'Mi vida a lo grande', una divertida historia sobre crecer, aceptarse a uno mismo y encontrar el propio lugar en el mundo.

El ciclo incluye además la proyección de 'Little Amélie', el 25 de abril, una delicada adaptación animada de la obra de Amélie Nothomb que narra con humor y sensibilidad la infancia de una niña europea en Japón, y finalizará el 9 de mayo con 'El cuento de la princesa Kaguya', obra maestra de la animación japonesa que recrea, con un estilo visual único, la antigua leyenda de la princesa nacida de un tallo de bambú.

Con este ciclo, la Filmoteca de Andalucía consolida una línea de programación estable dedicada al cine infantil y familiar, concebida como una invitación a descubrir el cine como experiencia cultural compartida y como una puerta de entrada al universo cinematográfico para los espectadores más jóvenes.