El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; la presidenta del Imtur, Marián Aguilar; la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y el presidente de la Confederación de Empresarios (CECO), Antonio Díaz. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba destinará un paquete de medidas valorado en unos 700.000 euros, articulado a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y la Delegación de Turismo, con el fin de paliar las graves pérdidas económicas que atraviesa el sector turístico local tras casi un mes de interrupción nuevamente de la conexión ferroviaria de Alta Velocidad con Madrid a raíz del siniestro de Urda (Toledo).

Los datos y detalles de las medidas las han facilitado este jueves en rueda de prensa el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; la presidenta del Imtur, Marián Aguilar; la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y el presidente de la Confederación de Empresarios (CECO), Antonio Díaz.

Este plan de choque municipal movilizará más de 300.000 euros desde el Imdeec, repartidos en una nueva línea de subvenciones de 162.000 euros --con hasta 18.000 euros por entidad-- para que asociaciones sin ánimo de lucro impulsen campañas de promoción entre diciembre y julio de 2027; 100.000 euros en la línea Financia --con ayudas de hasta 8.000 euros por proyecto-- para cubrir gastos financieros derivados de problemas de liquidez empresarial; 18.000 euros para una campaña publicitaria de 30 días en autobuses urbanos de Madrid; la creación de un observatorio turístico local junto a CECO, y la celebración de un foro de empresas turísticas en febrero de 2027 tras Fitur.

Por su parte, el Imtur y la Delegación de Turismo aportarán el resto de la inversión mediante acciones de marketing y promoción valoradas en 61.000 euros hasta final de diciembre y otros 165.644 euros para el primer trimestre de 2027 en colaboración con turoperadores y plataformas, además de campañas de radio a nivel autonómico.

A ello se suman 77.000 euros en convenios directos con el sector para fomentar el turismo gastronómico y comercial, 28.000 euros para celebrar el Global MICE Forums en enero, 20.000 euros en el primer trimestre para organizar viajes de familiarización ('fam trips') y de creadores de contenido, la celebración del Fly Summit el 3 de diciembre y el estudio de exenciones o bonificaciones en las tasas de veladores y moratorias en impuestos municipales.

En la presentación del plan, el alcalde ha advertido de que la ciudad sufre por segunda vez en diez meses las consecuencias de un accidente ferroviario tras el de Adamuz, lamentando la ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo central. "Seguimos sin una sola respuesta por parte del Gobierno, ni sobre las causas, ni de cuándo se espera retomar la alta velocidad, ni sobre los efectos que esta tragedia va a tener como consecuencia secundaria en la economía de la ciudad", ha apuntado el regidor, quien ha calificado las ayudas municipales como "medidas de carácter paliativo" frente a la necesidad urgente de "recuperar la confianza en la seguridad de la línea de alta velocidad".

Mientras, la presidenta del Imdeec ha subrayado que el ferrocarril es una infraestructura estratégica para el empleo y la actividad económica local, justificando el adelanto de la convocatoria de ayudas de enero frente a su fecha habitual en primavera. "La situación requiere una respuesta ágil y el Ayuntamiento va a estar siempre a su lado, poniendo los recursos y las herramientas que estén al alcance para proteger la actividad económica, nuestro empleo y la proyección de Córdoba como destino turístico y de negocio", ha señalado Torrent.

En la misma línea, la presidenta del Imtur ha recalcado que el destino venía de batir récords históricos en octubre y ha criticado que los empresarios tengan que asumir un problema ajeno a su gestión. Así, Aguilar ha definido las actuaciones municipales como "puntos de sutura" frente a "la verdadera cirugía que tiene que realizar el Ministerio de Fomento" para evitar que se comprometa el posicionamiento turístico consolidado por la ciudad.

EL APOYO DE LA DIPUTACIÓN

Asimismo, el presidente de la Diputación ha destacado la estrecha coordinación institucional para mantener activa la promoción de la provincia en mercados estratégicos internacionales como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, así como en Andalucía y Málaga, haciendo especial hincapié en el atractivo gastronómico y patrimonial del territorio.

"Se demuestra que nadie va por libre, que estamos haciendo una campaña absolutamente planificada entre el sector y las instituciones públicas para dar respuesta a una situación bastante preocupante", ha asegurado Fuentes, insistiendo en la necesidad de promocionar las alternativas de acceso por carretera mientras se audita y restaura la infraestructura ferroviaria.

Por parte del sector empresarial, el presidente de CECO ha aplaudido la "rápida" reacción y "la colaboración público-privada" demostrada desde la creación de la Mesa de Emergencia Turística. "Las cosas han funcionado porque todo lo que se habló en esa reunión se realiza, y al final quien paga la factura en esta sociedad suelen ser las empresas", ha manifestado Díaz, agradeciendo la sensibilidad de las administraciones locales y autonómicas.

LAS CONSECUENCIAS

Desde la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), Manuel Fragero, ha avisado de una caída acumulada de unas 20.000 pernoctaciones y un descenso de entre el 15 y el 20 por ciento en la actividad, alertando de que "en diciembre y en enero se produce casi el 30 por ciento de las ventas del año, con lo cual podemos condicionar las ventas futuras de 2027".

Y el presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, ha advertido del desvío de turoperadores hacia otros destinos como Portugal tras el parón registrado ya en el puente de la Almudena, que se celebra en Madrid el lunes 9 de noviembre, subrayando que "el problema que vemos ahora mismo no es sólo la pérdida en Navidad, sino la pérdida que podemos tener el año que viene", aunque ha llamado a mantener la unidad.

NUEVAS CONEXIONES AÉREAS

En materia de conectividad, el alcalde ha indicado que ante la falta de respuesta estatal para habilitar un corredor alternativo, el Ayuntamiento y la Diputación, con el respaldo de la Junta de Andalucía, cerraron un acuerdo con la aerolínea Volotea para operar un vuelo directo con Madrid con cuatro frecuencias semanales a partir del día 4 de diciembre.

"Efectivamente nos buscamos la vida y fuimos nosotros los que trabajamos la conexión aérea con Madrid, aunque esto no es más que una tirita en una herida mucho más profunda de conectividad, que no va a poder llegar ni de lejos al volumen de pasajeros que mueve la alta velocidad", ha puntualizado Bellido.

De cara al futuro inmediato, el regidor ha avanzado que las administraciones mantienen negociaciones abiertas para ampliar la operativa del aeródromo cordobés con nuevas rutas comerciales. "Vendrán novedades pronto con nuevas conexiones que también van a contribuir en muy breve plazo de tiempo a paliar parte de esa pérdida de conectividad", ha afirmado el alcalde, precisando que se trata de "nuevos destinos nacionales para seguir abriendo conexiones desde Córdoba a esos aeropuertos con los que operan compañías de vuelos regionales".

Al hilo de ello, Bellido ha contrapuesto las restricciones operativas que sufre el aeropuerto cordobés para los vuelos comerciales con el reciente desplazamiento a la capital cordobesa del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez. "A él no le afecta que esté la línea de alta velocidad cortada, viene en un 'jet privado' a su disposición y no sólo tiene un avión privado, sino que además tiene la capacidad de ampliar el horario del aeropuerto, ese mismo que tiene limitaciones para los vuelos comerciales de todos nosotros, para salir a la hora que a él le venga bien", ha criticado.