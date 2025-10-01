El Ayuntamiento de Córdoba inicia actividades para el curso 25/26 en las que participarán cerca de 150.000 alumnos

Inicio de las actividades que forman parte de la Guía de Programas Educativos para el curso 2025/26 en Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este miércoles las actividades que forman parte de la Guía de Programas Educativos para el curso 2025/26, en las que participarán cerca de 150.000 alumnos de los centros de educativos de Córdoba.

La programación la han inaugurado los alumnos del CEIP Torre Malmuerta en el Centro de Educación Vial, donde durante la jornada han tenido la oportunidad de practicar la conducción en bicicleta para conocer la normativa básica de circulación en un entorno seguro, además de otro tipo de ejercicios destinados a fomentar valores como la convivencia y el respeto al medio ambiente.

La de este miércoles forma parte del programa 'Movilidad y Accesibilidad Urbana', que es uno de los 251 que se ofrecen a los alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, además de los 30 diseñados para familias, profesorado y comunidad educativa en general.

Para la delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, "el inicio de curso de las actividades que se organizan desde la Delegación es siempre un día muy bonito y que nos hace estar muy ilusionados". "Desde la Delegación seguiremos trabajando e impulsando estos programas que complementan la educación que se imparte en los centros con actividades innovadoras que hagan especial hincapié en la formación en valores", ha destacado.