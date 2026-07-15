Ayuntamiento de Córdoba, Junta y Ejército coordinan a los IES ante la próxima OPE de Defensa para la Base Logística

Encuentro entre Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía y Ejército. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y representantes del Ejército de Tierra vinculados a la oficina de apoyo a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) han mantenido una reunión de coordinación estratégica con directores y responsables de centros de Educación Secundaria y Formación Profesional de Córdoba y su provincia.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, el objetivo prioritario del encuentro ha sido coordinar la difusión y el acceso a la última Oferta Pública de Empleo (OPE) lanzada por el Ministerio de Defensa, la cual incluye perfiles directamente relacionados con las futuras necesidades de personal de la BLET.

Del conjunto global de esta convocatoria, 330 plazas están directamente vinculadas con puestos específicos para la Base Logística de Córdoba, lo que supone un hito clave para el empleo en la capital y la provincia. Asimismo, durante el encuentro se ha avanzado que la previsión es que el proceso selectivo se inicie de forma efectiva este próximo otoño.

Durante la reunión, se ha puesto de manifiesto la "excelente sintonía" entre la oferta formativa actual de la provincia y las necesidades de la Base Logística. Los análisis técnicos demuestran que los institutos de enseñanzas secundarias (IES) y centros de Formación Profesional cubren el 98% de las especialidades y perfiles profesionales demandados en esta convocatoria de empleo público.

A este respecto, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha querido destacar el compromiso firme del organismo municipal para asegurar que esta oportunidad se traduzca en empleo local, señalando que la obsesión de las instituciones es que no existan yacimientos de empleo con vacantes sin cubrir por falta de personal cualificado.

Torrent ha insistido en que "no se puede permitir que el talento se busque fuera de las fronteras cordobesas por no haber hecho los deberes", subrayando el papel del instituto municipal como puente que conecte las grandes infraestructuras con las pymes y los profesionales de Córdoba.

Esta alta compatibilidad sitúa a los estudiantes de Córdoba y provincia en una posición inmejorable para acceder a estos puestos estables y de alta cualificación técnica. Por ello, las administraciones implicadas han hecho un llamamiento directo a los centros educativos para que actúen como altavoces de esta convocatoria en sus comunidades.

Por su parte, el delegado territorial de Educación de la Junta, Diego Copé, ha recalcado que "encuentros como este son fundamentales para afianzar la coordinación entre administraciones y centros educativos de cara a potenciar las oportunidades de empleo".

En lo que respecta al catálogo formativo vinculado con la Base Logística del Ejército de Tierra, Copé ha indicado que "la Junta apuesta firmemente por la Formación Profesional orientada a la BLET, consolidándola y haciéndola crecer año tras año. De cara al próximo curso, por ejemplo, se han autorizado los grados superiores de Automoción en el IES Emilio Canalejo Olmeda (Montilla) o el de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en el IES Antonio Galán Acosta (Montoro)".

ACOMPAÑAMIENTO Y TUTELAJE

Además de la difusión de la convocatoria, los asistentes han coincidido en que el verdadero reto radica en que los candidatos completen con éxito todas las fases del proceso selectivo. En este sentido, se ha expuesto la necesidad crítica de realizar una labor de acompañamiento y tutelaje por parte del profesorado de los institutos.

Esta tarea de mentorización por parte de los docentes resultará fundamental para guiar a los egresados y estudiantes en los trámites de inscripción y en la preparación de la oposición, manteniendo un seguimiento continuo que evite el abandono prematuro a lo largo de las fases y asegurando que el talento cordobés no quede fuera por trabas administrativas o falta de apoyo técnico.

Una vez abierto el plazo, las solicitudes se podrán realizar a través del portal de defensa. También, para consultas y dudas, en la Subdelegación de Defensa de Córdoba, ubicada en la Plaza Ramón y Cajal, existe un punto de información donde no es necesario tener cita previa para ser atendido.

Con esta alianza entre el tejido educativo local, la administración municipal y las Fuerzas Armadas, Córdoba da un paso decisivo para convertir el proyecto de la Base Logística en un motor real de empleo de calidad.