El Ayuntamiento de Córdoba pide responsabilidad a los jóvenes tras multar a más de 50 personas por no usar mascarilla

CÓRDOBA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a raíz del rebrote de covid-19 ocurrido en la capital cordobesa vinculado a una fiesta juvenil en una discoteca y que por ahora ha generado decenas de contagiados, ha pedido responsabilidad a toda la ciudadanía, en particular a los más jóvenes, después de que este fin de semana se haya multado a "más de 50 personas" por no usar mascarilla.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa el delegado de Presidencia del Consistorio cordobés, Miguel Ángel Torrico (PP), quien, acompañado por la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), ha detallado que dichas denuncias "se remiten a la Delegación de Salud para su tramitación", siendo una muestra de que el Ayuntamiento está "colaborando con todo que nos piden la autoridades sanitarias".

En este sentido, Torrico ha subrayado que el Consistorio "no tiene competencias para cerrar discotecas" o "decidir qué negocios pueden abrir y cuáles no", pues es algo que recae sobre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, mientras que la responsabilidad del Ayuntamiento sería "hacer cumplir" dichas directrices.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha comentado que Córdoba "no se puede permitir más rebrotes", no solo desde un punto de vista sanitario, ya que "como no seamos responsables la crisis económica que podemos padecer" en los próximos meses "va a ser espectacular", un hecho que se suma a unas cifras de desempleo que ya son "muy preocupantes".