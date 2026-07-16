El Ayuntamiento de Córdoba realiza 10.300 actuaciones de poda en el primer semestre para mantener del bosque urbano

Archivo - El parque de Colón. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Parques y Jardines de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha realizado un total de 10.339 actuaciones de poda en viarios y zonas verdes de la ciudad durante el primer semestre del año, unas intervenciones cuyo objetivo es el mantenimiento del bosque urbano de la ciudad.

Tal y como ha detallado el Ayuntamiento cordobés en una nota, del total de actuaciones, 9.609 son de poda por interferencia, 192 de poda por formación, 169 de seguridad y 59 de reestructuración o regulación. Igualmente, se ha procedido a la poda de 310 palmeras. Por zonas, se han realizado 853 actuaciones en el distrito Centro, 573 en Levante, 1.220 en Noroeste, 284 en Norte Sierra, 572 en Poniente Norte, 1.008 en Poniente Sur, 3.108 en Sur, 2.280 en Sureste y 441 en Periurbano Este.

Parques y Jardines cuenta en la actualidad con ocho equipos de poda compuestos por dos personas por equipo, por lo que en total hay 16 efectivos dedicados a tal fin. Todas las labores se realizan siguiendo el estándar europeo publicado por el grupo de trabajo del proyecto TeST ('Technical Standards in Treework') en colaboración con el EAC (Consejo Europeo de Arboricultura).

La poda de interferencia es la actuación de mantenimiento del arbolado urbano que consiste en realizar cortes selectivos de ramas que entran en conflicto con viviendas, señalización vial o alumbrado público. Es una intervención que se realiza durante todo el año y solo contempla intervenir en ramas de hasta cinco centímetros de diámetro para evitar generar heridas, pudriciones o generar rebotes descontrolados.

Por su parte, la poda de reestructuración se realiza en árboles que han sido dañados por intervenciones de gestión inadecuadas, ejemplares que han sufrido una ausencia de cuidados necesarios o especies que han sido significativamente afectadas por los daños causados por una tormenta.

El tercer tipo --la poda de formación-- se realiza en árboles jóvenes y su objetivo es formar una copa equilibrada, favorecer ramas fuertes y bien distribuidas y evitar ramas cruzadas o mal orientadas. Por último, la poda de seguridad es la que se realiza para eliminar los riesgos que puede generar el árbol para las personas, vehículos, edificaciones o infraestructuras urbanas, riesgos provocados por la patología que pueda tener el ejemplar o por causas sobrevenidas, como eventos climatológicos adversos.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha indicado que estas actuaciones de poda "son un elemento esencial dentro del cuidado de nuestro arbolado y los criterios que se usan para su desarrollo se basan en el estándar europeo".

Para concluir, Ruiz Madruga ha apuntado que el compromiso del equipo de gobierno "pasa por generar el mejor bosque urbano, tal y como está reflejado en el Plan Director de Arbolado que se aprobará definitivamente en próximas fechas".